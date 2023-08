Normalisation entre Jérusalem et Riyad : Ron Dermer à Washington la semaine prochaine (média)

La rencontre aura lieu le jeudi 17 août avec les principaux conseillers du président Biden

Le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, va se rendre à Washington la semaine prochaine à la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou pour des entretiens à la Maison Blanche. Ce déplacement rentre dans le cadre des efforts diplomatiques de l'administration Biden pour obtenir un accord avec l'Arabie saoudite qui inclut une normalisation avec Israël, ont déclaré trois hauts responsables israéliens et américains, au site Walla.

De hauts responsables américains ont affirmé que l'administration Biden cherchait à achever son initiative avec l'Arabie saoudite d'ici la fin de l'année ou au premier trimestre de 2024, avant que la campagne électorale présidentielle ne prenne complètement le pas sur l'agenda du candidat démocrate.

Selon Walla, Ron Dermer devrait rencontrer le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, le conseiller principal de Biden pour le Moyen-Orient Brett McGurk et le conseiller présidentiel pour l'énergie Amos Hochstein.

Bandar Aljaloud/Saudi Royal Palace via AP, File Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane, à droite, accueille le président américain Joe Biden au palais Al-Salam à Djeddah, en Arabie saoudite, le 15 juillet 2022.

Sullivan, McGarrack et Hochstein sont les personnes clés de l'administration américaine qui dirigent l'initiative de Biden avec l'Arabie saoudite. Les trois hommes se sont rendus deux fois en Arabie saoudite ces dernières semaines.

Les entretiens de Dermer avec de hauts responsables de la Maison Blanche porteront également sur les négociations entre les États-Unis et l'Arabie saoudite sur un accord porté sur un programme nucléaire civil qui comprendra l'enrichissement d'uranium sur le sol saoudien. Plusieurs anciens hauts responsables et le chef actuel de l'opposition Yaïr Lapid ont exprimé publiquement et dans des conversations à huis clos de fortes réserves à propos d'un tel accord qui pourrait nuire aux intérêts de sécurité israéliens.