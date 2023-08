Le président bélarusse ordonne une reprise du contact avec la Pologne

Les tensions entre Minsk et Varsovie sont actuellement fortes, sur fond de division sur le conflit en Ukraine

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko a annoncé vendredi avoir ordonné à son gouvernement de reprendre contact avec la Pologne, en pleine tensions frontalières entre l'allié de Moscou et son voisin membre de l'Otan.

"Il est nécessaire de parler avec les Polonais. J'ai ordonné au Premier ministre de les contacter", a-t-il déclaré, cité par l'agence de presse publique Belta. Les tensions entre Minsk et Varsovie sont actuellement fortes, sur fond de division sur le conflit en Ukraine, la Pologne aidant financièrement et militairement Kiev, tandis que le Bélarus est un allié de Moscou. La Pologne, pays membre de l'Otan, a indiqué jeudi prévoir de déployer à terme quelque 10.000 soldats pour protéger, à titre "dissuasif", sa frontière orientale avec le Bélarus. Selon M. Loukachenko, le gouvernement polonais cherche "l'escalade, à aggraver la situation, afin de montrer qu'ils ont correctement armé et réarmé le pays", à l'approche des "élections (législatives) du 15 octobre prochain" en Pologne.

SERGEI SUPINSKY / AFP Le président polonais Andrzej Duda à Kiev le 23 février 2022

Le dirigeant bélarusse a jugé "peu probable" de voir d'ici deux mois "des changements significatifs", qui seraient "bénéfiques pour eux et pour nous", dans la position de Varsovie. "Ils exigent beaucoup de nous (...), mais nous ne pouvons pas accepter cela, car cela (serait) contraire à nos intérêts", a-t-il déclaré. Selon Varsovie, il existe "une solution simple" pour mettre terme aux tensions mais cela demanderait à Loukachenko de remplir quelques "conditions basiques". Si l'homme fort bélarusse "veut vraiment améliorer les relations avec la Pologne il peut le faire de manière très simple (...): arrêtez d'attaquer notre frontière, rendez la liberté aux plus d'un millier de prisoniers politiques et au (journaliste bélarusso-polonais) Andrzej Poczobut, arrêtez cette campagne de haine, cette guerre hybride contre la Pologne", a déclaré Pawel Jablonski, vice-ministre polonais des Affaires étrangères. "Nous n'avons aucune intention hostile envers le Bélarus et n'en avons jamais eu", a-t-il assuré à la télévision Polsat.

Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File Belarusian President Alexander Lukashenko (L) and Russian President Vladimir Putin in Moscow, Russia.

Cependant, selon M. Jablonski, "les paroles de Loukachenko restent en contradiction avec ses actes". La Pologne a récemment mis en garde contre la menace de provocations de la part du Bélarus et les dangers potentiels posés par l'arrivée dans le pays du groupe de mercenaires russes Wagner. Varsovie accuse aussi Minsk et Moscou d'orchestrer un nouvel afflux de migrants vers l'Union européenne afin de déstabiliser la zone. Par ailleurs, s'il s'est également dit "ouvert à la coopération", Alexandre Loukachenko a directement accusé "les Américains (d'avoir) misé sur la Pologne" pour attiser les tensions dans la région, en plein conflit entre l'Ukraine et la Russie.