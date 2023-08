Dans le cadre de cette transaction, l'Iran aura accès à environ six milliards de dollars de fonds gelés en Corée du Sud

Israël a exprimé samedi son opposition aux accords conclus entre les États-Unis et l'Iran sur un échange de prisonniers. Dans le cadre de cette transaction, l'Iran aura accès à environ six milliards de dollars de fonds gelés en Corée du Sud qu'il pourra utiliser pour acheter de la nourriture, des médicaments et du matériel humanitaire exclusivement.

"Israël considère que des arrangements qui ne visent pas le démantèlement de l'infrastructure nucléaire de l'Iran et n'arrêtent pas son programme nucléaire tout en lui fournissant des fonds, ne serviront qu'à alimenter le terrorisme parrainé par l'Iran", a indiqué le bureau de Benjamin Netanyahou dans un communiqué.

Cinq Américains libérés de prison ont été placés en résidence surveillée. Ils ne seront autorisés à quitter l'Iran une fois que les fonds retenus en Corée du Sud seront débloqués.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a précisé jeudi soir que "l'Iran ne bénéficierait d'aucun allègement des sanctions", et que "les fonds de l'Iran devraient être transférés à des comptes restreints afin qu'ils ne puissent servir que dans un but humanitaire".