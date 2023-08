Un nouvel animal découvert au large de l'Antarctique

Les scientifiques ont trouvé 8 espèces différentes au large des côtes de l'Antarctique

Des chercheurs embarqués sur un navire d'exploration ont mis au jour une espèce animale inédite près des rivages antarctiques. Baptisée "Antarctique Strawberry Feather Star", cette découverte a été réalisée au cours d'une étude menée de 2008 à 2017. Les détails de cette découverte ont été récemment publiés dans la revue "Invertebrate Systematics".

L'animal est étroitement apparenté à l'étoile de mer et au concombre de mer, partageant plusieurs caractéristiques avec eux. Cependant, le Strawberry Feather se distingue par sa taille - nettement plus importante que celle de l'étoile de mer - et son apparence singulière, souvent qualifiée d'"extraterrestre" dans les médias internationaux.

Greg Ross, membre de l'équipe de chercheurs ayant identifié la nouvelle espèce, a comparé l'apparence de l'animal à celle d'une fraise. Doté de 20 bras délicats, cet animal peut mesurer jusqu'à 20 cm de long.

Lors de leur exploration au large des côtes antarctiques, les scientifiques ont découvert huit espèces distinctes. Ces créatures nagent de manière unique, différente des autres espèces marines connues. Leur habitat se situe à une profondeur d'environ 20 mètres sous la surface de la mer, et leur coloration varie du beige au rouge sombre. La caractérisation de ces espèces a été rendue possible grâce aux avancées technologiques récentes et aux analyses ADN.