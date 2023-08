Naufrage dans la Manche : enquête sur le naufrage d'exilés afghans

L'enquête est désormais dirigée par la Junalco à Paris, se concentrant sur les circonstances précises du naufrage

Le parquet de Boulogne-sur-Mer cède l'enquête à Paris concernant le naufrage mortel dans la Manche, où six exilés afghans ont perdu la vie en cherchant à rejoindre l'Angleterre. Les autorités parisiennes prennent en main l'affaire et éclairent sur les mesures prises pour démêler ce drame humanitaire.

L'enquête sur le naufrage qui a coûté la vie à six exilés afghans lors d'un naufrage dans la Manche a pris une nouvelle tournure, alors que le parquet de Boulogne-sur-Mer a cédé la compétence de l'affaire à la Juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco) à Paris.

Les détails émergent petit à petit sur cet événement qui s'est déroulé samedi en début de matinée. Alors que l'embarcation était en cours de naufrage, le patrouilleur français Cormoran est intervenu en lançant des opérations de secours, révélant la présence de près de 65 à 66 individus à bord, en majorité des hommes afghans avec quelques ressortissants soudanais et des mineurs.

L'enquête est désormais dirigée par la Junalco à Paris, se concentrant sur les circonstances précises du naufrage. Les accusations incluent des homicides et blessures involontaires, ainsi que des infractions liées à l'aide au séjour irrégulier et à l'association de malfaiteurs. Pour cette mission complexe, les forces de l'ordre ont été renforcées par la police aux frontières, la section de recherche de la gendarmerie maritime et l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM).

Bien que les opérations de secours aient permis de sauver 58 à 59 personnes selon la préfecture maritime, bien que le bilan final des victimes reste à confirmer, tandis que des efforts se poursuivent pour déterminer s'il y a des disparus. Les recherches ont été suspendues temporairement à la tombée de la nuit, mais la quête pour établir la vérité se poursuit.

Toutefois, malgré les périls, un nombre record de 45 000 personnes a réussi la traversée en 2022. Cependant, le naufrage de novembre 2021, qui avait coûté la vie à au moins 27 migrants dans la région, rappelle la vulnérabilité de ceux qui entreprennent ce voyage dangereux.