L'histoire selon Poutine : nouveaux manuels scolaires réécrits par Moscou

Les élèves de Terminale du pays vont étudier à la rentrée prochaine une version de l'histoire revisitée par des proches de Vladimir Poutine

La Russie réécrit son histoire dans de nouveaux manuels scolaires destinés aux élèves de Terminale, alors que la rentrée a lieu dans moins d'un mois. Plusieurs passages sont consacrés à la guerre en Ukraine, qualifiée d'"opération militaire spéciale visant à démilitariser et à dénazifier l'ancienne République soviétique".

Les nouveaux livres d'histoire, écrits en à peine cinq mois, ont été annoncés par les ministres de l'Education et de la Culture. On aperçoit sur la couverture du manuel le pont de Crimée en arrière plan, symbole de l'annexion de la péninsule ukrainienne devant une fusée, incarnation de la Sputnik. Ces manuels scolaires couvrent la période 1945 jusqu'en 2023. Les professeurs d'histoire qui ont consulté le contenu des manuels, affirment d'emblée qu'ils n'ont pas été écrits par de vrais professeurs et dénoncent une désinformation. Ils estiment également qu'il s'agit d'une tentative supplémentaire du président Vladimir Poutine de propager son idéologie.

PETRAS MALUKAS / AFP Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'adresse à la foule sur la place Lukiskiu à Vilnius, le 11 juillet 2023, lors d'un sommet de l'OTAN.

Les vingt-neuf pages consacrées à la guerre en Ukraine indiquent que le pays est un Etat "ultra-nationaliste", le terme ayant été modifié sous les conseils d'un proche du président qui voulait employer le terme de "nazi". On y apprend également que la Russie ne voulait pas initier les actions militaires mais que son objectif est d'y mettre fin, face aux "méchants" Occidentaux qui cherchent à déstabiliser la Russie avec leurs sanctions. La mort de près de 50 000 soldats russes au combat n'y est pas du tout abordée, le tout agrémenté de photos et de citations du maître du Kremlin. Staline y est cité 143 fois de manière positive. On y voit également une carte de la Russie avec les territoires annexés ces derniers mois. Ces manuels scolaires replacent ces évènements dans le cadre de l'histoire de la grande Russie, ce que fait perpétuellement Vladimir Poutine pour justifier l'invasion russe en Ukraine. Les ministres ont promis de compléter le manuel "après la victoire russe sur l'Ukraine".