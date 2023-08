L’équipe de mathématiques de l’Université de Tel-Aviv 3e au championnat du monde en Bulgarie

"C'est un formidable succès pour les études de mathématiques en Israël !"

L'équipe de mathématiques de l’Université de Tel-Aviv a remporté la troisième place au 30e Concours international de mathématiques pour étudiants (IMC) qui s’est tenu en Bulgarie du 31 juillet au 6 aout 2023, avec la participation des 70 meilleures équipes universitaires du monde, a rapporté l'Université dans un communiqué.

L'équipe de l'Université de Tel-Aviv comprenait cinq étudiants de l'École de mathématiques : Dror Frid, Yotam Kaplan, Yonatan Igler, Tommy Winetraub et Omri Zemer. Tous les cinq ont également réalisé des résultats impressionnants dans le cadre de la compétition individuelle, qui incluait quelque 400 étudiants (notamment Omri Zemer arrivé à la 4e place et Yonatan Igler à la 8e).

"Nous sommes heureux et fiers de ce succès impressionnant", a déclaré le Prof. Yaron Ostrover, directeur de l'école de mathématiques de l’Université de Tel-Aviv. "Je félicite les étudiants de leurs résultats, ainsi que l'entraîneur Dan Carmon et son assistant Amotz Oppenheim, qui réalisent un travail formidable avec l'équipe".

AP / Tsafrir Abayov 2016 © FILE: Tel Aviv University campus in Israel on January 27, 2016.

"Je suis très fier de nos étudiants talentueux qui sont toujours bien placés dans les classements et remportent de superbes prix !", a déclaré Dan Carmon, entraîneur de l'équipe. "Je suis heureux que, cette année encore, de nombreux étudiants israéliens aient participé aux éliminatoires nationaux, et je remercie les universités et la société Starkware pour leur soutien". "C'est un formidable succès pour les études de mathématiques en Israël !", a ajouté Eli Ben Sasson, président de la société StarkWare (qui a aidé au financement du voyage) . "La passion et la détermination de ces jeunes sont inspirantes, et nous sommes très fiers d'eux", a-t-il ajouté.