Le nouveau "Jupiter" plus chaud que le soleil offre un aperçu de l'évolution des étoiles

Le système binaire, le plus extrême du genre connu à ce jour, a été identifié grâce aux données du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral

Dans une percée pour l'astrophysique, des chercheurs ont dévoilé un système céleste binaire situé à environ 1 400 années-lumière qui pourrait remodeler notre connaissance des planètes et des étoiles dans des conditions extrêmes.

Ce système ouvre une fenêtre unique sur l'étude des "Jupiters chaudes", des planètes similaires à Jupiter mais avec des températures brûlantes dues à leur proximité avec les étoiles.

Publiée dans Nature Astronomy, l'étude a révélé un système binaire composé d'un vestige d'une étoile semblable au Soleil, et d'un objet semblable à une étoile mais pas assez massif pour la fusion de l'hydrogène. Ce système binaire, le plus extrême du genre connu à ce jour, a été identifié grâce aux données du Very Large Telescope de l'Observatoire européen austral.

Le Dr Na'ama Hallakoun, auteur principale de l'étude de l'Institut Weizmann des sciences en Israël déclare : "Nous avons identifié un objet semblable à Jupiter en orbite autour d'une étoile qui est le plus chaud jamais trouvé, environ 2 000 degrés plus chaud que le soleil."

Weizmann Institute of Science Dr. Na’ama Hallakoun

En raison de sa grande taille par rapport à l'étoile faible autour de laquelle elle est en orbite, elle présente une rare opportunité d'étudier les conditions extrêmes des Jupiters chaudes.

Le système offre également un aperçu de l'évolution des étoiles binaires. La densité remarquable de la naine brune, étant 80 fois plus massive que Jupiter mais compressée à la taille de Jupiter, lui permet de survivre aux forces gravitationnelles de son étoile.

Les températures extrêmes causées par son orbite proche créent des différences marquées entre ses hémisphères diurnes et nocturnes, facilitant la compréhension des impacts atmosphériques sur les exoplanètes.

Les recherches du Dr Hallakoun, s'appuyant sur des travaux antérieurs, font progresser les connaissances sur les Jupiters chaudes et offrent une fenêtre inestimable sur l'évolution des systèmes binaires.

Le système, un aperçu sans précédent de ce type de configuration binaire, ouvre la voie à l'étude de l'impact du rayonnement ultraviolet extrême sur les atmosphères planétaires et à l'affinement de notre compréhension du développement des étoiles et des planètes.