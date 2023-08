Classement de Shanghai: trois universités israéliennes dans le top 100

Au Moyen-Orient, l'enseignement supérieur saoudien est également représenté par deux universités, se classant respectivement dans le top 150 et le top 200

Le prestigieux classement Shanghai a été publié, mettant en avant les universités les plus prestigieuses et leurs performances pour l'année 2023. Une fois encore, les universités américaines se maintiennent en tête, avec Harvard en tête du classement pour la 22ème année consécutive. Les établissements anglo-saxons continuent de régner sur les dix premières places, les universités américaines étant rejointes par Cambridge et Oxford du Royaume-Uni.

Scott Eisen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Harvard University

Réalisé par Shanghai Ranking Consultancy, ce classement repose sur des critères rigoureux, dont la recherche scientifique de pointe et les articles publiés dans les prestigieuses revues scientifiques Science et Nature.

THOMAS COEX / AFP Des étudiants circulent dans une cour de l'université de la Sorbonne, le 24 avril 2006 à Paris

La France n'est pas en reste, se hissant fièrement avec quatre établissements parmi les 100 meilleurs mondiaux. L'université de Paris-Saclay gravit une marche et s'illustre à la 15e place, dominant ainsi les institutions européennes du classement. Paris Sciences Lettres, Sorbonne Université et l'université Paris Cité marquent également leur présence, contribuant à la renommée de la France dans le domaine de la formation et de l'innovation.

Au-delà des frontières américaines et européennes, les universités du Moyen-Orient sont bien représentées. Israël se distingue avec l'université Weizmann Institute of Science à la 67ème place mondiale, suivie de près par le Technion-Israel Institute of Technology à la 78ème place et l'Université Hébraïque de Jérusalem à la 85ème.

Yonatan Sindel/Flash90 Weizmann Institute professor Oded Goldreich receives the Israel Prize at a ceremony at the Ministry of Education in Jerusalem, April 11, 2022.

Au Moyen-Orient, l'apprentissage supérieur saoudien est représentée par la King Saud University et King Abdulaziz University, se classant respectivement dans le top 150 et le top 200.

L'Université du Caire, considérée comme la meilleure institution académique en Égypte, occupe également une place parmi les 400 meilleures universités mondiales. De même, les Universités de Téhéran et d'Istanbul, réputées comme des établissements éducatifs de premier plan dans leurs pays respectifs, se hissent parmi les 500 premières places. L'unique représentante libanaise dans ce classement, l'Université américaine de Beyrouth, se distingue parmi les 800 premières, tandis que la seule université jordanienne répertoriée, l'Université de Jordanie, reçoit une reconnaissance parmi les 900 premières.

Le classement de Shanghai, s'il est respecté, n'est pas exempte de critiques pour sa préférence marquée envers la recherche et la réputation académique. Le rôle central des Nobel et des publications scientifiques suscite des débats sur leur pertinence pour évaluer la qualité éducative. Publié depuis 2003, ce classement hiérarchise plus de 2 500 institutions académiques, suscitant toujours un intérêt mondial dans un contexte de compétition pour l'excellence éducative.