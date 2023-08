Le président du Paraguay, Santiago Peña, confirme sa volonté d'installer son ambassade à Jérusalem

"L'ouverture de l'ambassade du Paraguay à Jérusalem et de l'ambassade d'Israël à Asuncion renforcera nos liens", a déclaré Eli Cohen depuis le Paraguay

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a rencontré, mardi, le tout nouveau président du Paraguay, Santiago Peña. Les deux hommes ont annoncé que, cette année, le Paraguay déplacerait son ambassade à Jérusalem et qu'Israël ouvrirait une ambassade à Asuncion, la capitale du Paraguay.

Santiago Peña qui a remporté largement la présidentielle, le 30 avril dernier a pris ses fonctions ce mardi, en présence de nombreux représentants internationaux. Le parti Colorado, auquel il appartient, domine la vie politique quasiment sans interruptions depuis 76 ans.

La situation sociale et la répartition des richesses sont des thèmes qui ont marqué la campagne, dans un pays où le quart de la population vit en-dessous du seuil de pauvreté. Santiago Peña, jeune économiste de 44 ans, a promis de créer 500 00 emplois, et un meilleur accès à la santé publique.

"J'ai invité le président du Paraguay, Santiago Peña, à venir pour une visite présidentielle en Israël et à inaugurer l'ambassade du Paraguay à Jérusalem, la capitale d'Israël", a affirmé Eli Cohen.

"L'ouverture de l'ambassade du Paraguay à Jérusalem et de l'ambassade d'Israël à Asuncion renforcera la position régionale et internationale d'Israël et les liens forts entre les pays. Nous poursuivrons et renforcerons l'important lien historique avec les pays d'Amérique latine, qui se sont tenus aux côtés de l'État d'Israël et du peuple juif", a-t-il poursuivi.

"L’État d’Israël reconnaît Jérusalem comme sa capitale. Le siège du Congrès est à Jérusalem, le président est à Jérusalem. Alors, qui sommes-nous pour nous demander où ils établissent leur propre capital ?", avait déclaré Pena avant les élections fin avril.

Après les États-Unis et le Guatemala, le Paraguay devait déjà devenir, en 2018, le troisième pays à avoir une ambassade à Jérusalem lorsque le président Horacio Cortes a déplacé la mission. Mais la décision avait été annulée des mois plus tard, lorsque le président sortant Mario Abdo Benítez a pris ses fonctions, suscitant la colère d’Israël qui avait alors fermé l'ambassade d'Israël dans la capitale du Paraguay.