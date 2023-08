Des archéologues découvrent une ancienne synagogue dans la région de la mer Noire

Des archéologues ont découvert l'une des plus anciennes synagogues du monde dans l'ancienne cité grecque de Phanagoria, située dans la péninsule de Taman

Une synagogue datant de la fin de la période du Second Temple a été découverte en Russie, au bord de la mer Noire, a rapporté mercredi le quotidien Haaretz.

La synagogue a été découverte dans l'ancienne cité de Phanagoria, au bord de la mer Noire, en Russie, selon les archéologues qui ont fouillé le site. Son identité et sa datation sont basées sur l'analyse des artefacts et des inscriptions trouvés sur place, y compris des gravures de menorah (candélabre). Jusqu'à présent, l'équipe - qui fouille le site depuis 2004, avec le soutien de la Fondation Oleg Deripaska Volnoe Delo - a mis au jour sa structure fondatrice et les contours de ses murs.

En se basant sur la date des inscriptions comportant les mots "synagogue" ou "maison de prière", l'équipe a conclu que la synagogue a fonctionné du Ier siècle au VIe siècle, date à laquelle elle a été détruite lors d'une attaque de la ville par des tribus locales, selon Ruben Bunyatyan, porte-parole de la fondation. La synagogue était une grande structure rectangulaire de 21 mètres sur 6, divisée en deux chambres de plus de 60 mètres carrés chacune, rapportent les archéologues. Il s'agit de la seule synagogue découverte à ce jour, du moins sur les rives du détroit de Kertch (le Bosphore).

Phanagoria avait été fondée par les Grecs en 356 avant notre ère sur la côte de la péninsule de Taman, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la Russie. C'est au premier siècle que les Juifs apparaissent dans la région.

Ruben Bunyatyan / Volnoe Delo Pangoria Foundation Fragments de la synagogue découverte

Selon les chercheurs, "La présence d'une solide communauté juive dans la ville dès le 1er siècle après J.-C. est corroborée par les représentations de ménorahs sur les amphores et les pierres tombales de cette époque. Les documents historiques de la période médiévale confirment également l'idée que les Juifs constituaient une part importante des habitants de la ville. En particulier, Théophane, chroniqueur byzantin du VIIIe siècle, et Ibn-Hordadbeha, géographe arabe du IXe siècle, ont tous deux qualifié Phanagoria de "ville juive". Les historiens contemporains pensent que la communauté juive de Phanagoria reflétait le caractère cosmopolite de la ville".