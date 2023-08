Des vols directs Hanoï-Tel Aviv dès octobre

Le ministre de l'Economie effectue actuellement une visite historique au Vietnam

Pour la première fois, une ligne aérienne directe reliant Tel-Aviv à Hanoï au Vietnam sera lancée dès octobre, suite à l'accord entre le ministre israélien de l'Economie Nir Barkat et son homologue vietnamien.

Par ailleurs, les citoyens israéliens bénéficieront d'un visa électronique pour le Vietnam à partir d'aujourd'hui.

Le ministre de l'Economie effectue actuellement une visite historique au Vietnam à la tête d'une délégation politico-économique, dans le cadre de la signature de l'accord commercial signé entre les pays. Il s'agit d'une décision historique et d'une réalisation importante qui permettra d'accroître les échanges touristiques et de fructifier les affaires entre les pays.

AFP / Manan VATSYAYANA Centre de dépistage à Hanoï

"Le Vietnam est notre porte d'entrée vers l'Asie et devient un pays clé et en pleine croissance. Le renforcement de nos relations est important pour Israël et le Vietnam et je félicite le gouvernement vietnamien pour sa chaleureuse hospitalité et sa volonté de renforcer les relations entre nos peuples. Je remercie le Premier ministre Benjamin Netanyahou pour l'assistance, le soutien et les conseils qui nous ont permis de concrétiser ces réalisations importantes", a déclaré Nir Barkat.

Le mois dernier, les deux pays ont signé un accord de libre-échange, prévoyant qu'il augmenterait rapidement le commerce bilatéral annuel de près de 50 %.