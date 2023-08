Les États-Unis demandent à l'Iran de cesser de vendre des drones à la Russie

Washington a soulevé la question lors de discussions indirectes visant à désamorcer la crise nucléaire

Les États-Unis font pression sur l'Iran pour qu'il cesse de vendre des drones armés à la Russie, dans le cadre de discussions sur un "accord tacite" plus large entre Washington et Téhéran visant à désamorcer les tensions entre les deux pays, a rapporté mercredi le Financial Times.

Iranien military via AP Sur cette photo publiée par l'armée iranienne, un drone est lancé depuis un navire de guerre lors d'un exercice militaire de drone en Iran.

L'administration Biden a soulevé la question avec le régime islamique lors de discussions indirectes au Qatar et à Oman cette année, selon des personnes proches du dossier. Ces discussions se sont déroulées parallèlement à des négociations sur un accord d'échange de prisonniers qui a conduit Téhéran à transférer quatre citoyens irano-américains de la prison à l'assignation à résidence la semaine dernière, ont indiqué ces personnes. Selon un responsable iranien et une autre source, les États-Unis veulent que l'Iran cesse de fournir des drones à la Russie, que Moscou utilise dans la guerre en Ukraine, ainsi que des pièces détachées pour ces aéronefs sans pilote.

Le fonctionnaire a ajouté que Téhéran - qui nie officiellement l'utilisation de ses drones en Ukraine - avait demandé à plusieurs reprises à Moscou de cesser de les déployer dans le conflit, mais que Washington souhaitait "des mesures plus concrètes". Un échange de prisonniers réussi et tout autre accord informel supplémentaire marqueraient la première avancée du président américain Joe Biden sur l'Iran après plus de deux ans de discussions indirectes avec le régime, au cours desquelles il a cherché à relancer l'accord nucléaire de 2015 que Téhéran a signé avec les puissances mondiales.

AP Photo/Ebrahim Noroozi, File Le drone iranien Shahed-129 est présenté lors d'un rassemblement à Téhéran, en Iran, le 11 février 2016.

Mardi, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que les États-Unis poursuivaient une stratégie de dissuasion, de pression et de diplomatie pour s'assurer que l'Iran ne se dote pas d'une arme nucléaire, et pour tenir Téhéran responsable des violations des droits de l'homme et de la "fourniture de drones à la Russie pour qu'elle les utilise dans la guerre contre l'Ukraine". Les négociateurs espèrent que les pourparlers indirects permettront aux deux parties de s'accorder sur des mesures de désescalade. La République islamique souhaite que les États-Unis convainquent les alliés européens d'alléger également la pression sur l'Iran, dont l'économie est étranglée par les sanctions américaines imposées après que l'ancien président Donald Trump a abandonné l'accord nucléaire de 2015.