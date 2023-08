Le don d'un million de dollars servira à reconstruire le camp de réfugiés de Jénine

Le Japon s'est engagé à verser un million de dollars à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) afin de contribuer à la reconstruction du camp de réfugiés de Jénine, après l'opération militaire d'envergure menée par Israël dans la ville en juillet 2023.

Le don aidera à reconstruire les maisons endommagées, les centres de soins de santé et les services de l'UNRWA, a déclaré le bureau de représentation du Japon de l'Autorité palestinienne. "Grâce à cette aide, le Japon mettra en œuvre une assistance humanitaire dans des domaines tels que l'assainissement, la santé et la lutte contre les munitions non explosées par l'intermédiaire de l'UNRWA", a ajouté le ministère des Affaires étrangères du pays.

"Le gouvernement japonais poursuivra ses efforts pour instaurer la confiance entre les parties concernées afin de parvenir à une solution à deux États dans le cadre du processus de paix au Moyen-Orient, tout en exhortant toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue et à s'abstenir de toute violence et de tout comportement provocateur", a-t-il conclu.

Jaafar ASHTIYEH / AFP Un véhicule blindé israélien est stationné au milieu de la fumée lors d'une opération militaire en cours dans la ville de Jénine le 4 juillet 2023

La donation a été faite en réponse à l'appel de l'UNRWA qui manque de fonds, suite à l'offensive militaire israélienne à Jénine. L'agence dépend presque entièrement des dons des États membres de l'ONU pour les services essentiels qu'elle fournit aux réfugiés palestiniens. "Une fois de plus, nous avons besoin de soutien pour rétablir les services de base dans le camp de Jénine pour les réfugiés palestiniens et les aider à reconstruire leur vie et leurs moyens de subsistance", a déclaré Adam Bouloukos, directeur des affaires de l'UNRWA en Cisjordanie, dans un communiqué publié par l'agence le mois dernier.