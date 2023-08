“Un acte de courage et de dignité”, Antony Blinken commémore le soulèvement du ghetto de Bialystok

Le secrétaire d'État américain a rendu hommage mercredi à son beau-père, Samuel Pisar, qui a participé au soulèvement du ghetto de Bialystok il y a 80 ans

La ville de Bialystok en Pologne a commémoré ce mercredi les 80 ans du soulèvement du ghetto juif. Dans une déclaration vidéo, le secrétaire d’État Antony Blinken a rappelé comment son défunt beau-père, Samuel Pisar, et sa famille ont été envoyés dans différents camps de concentration après que les soldats nazis ont mis fin au soulèvement du ghetto. La mère de Blinken, Judith Pisar, a quant à elle participé aux célébrations dans la ville de Bialystok, dans l'est de la Pologne. L'ambassadeur des États-Unis en Pologne, Mark Brzezinski, était également présent.

https://twitter.com/i/web/status/1691808365092241658 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Après avoir écrasé la révolte, les nazis ont mis les derniers Juifs de Bialystok dans des trains. Parmi eux se trouvait mon beau-père, Sam, alors âgé d'à peine treize ans, qui avait été envoyé à Majdanek, sa mère à Auschwitz et sa petite sœur Freida probablement à Theresienstadt", a déclaré Blinken.

SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Antony Blinken

"Comment comprendre ce soulèvement huit décennies plus tard ? Je le vois comme l'un des innombrables actes de résistance des Juifs dans les ghettos et les camps de concentration allemands nazis à travers l'Europe - pour rejeter leur déshumanisation, pour réaffirmer leur dignité. Des actes non pas futiles, mais de bravoure", a-t-il poursuivi.

https://twitter.com/i/web/status/1691877464522322226 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Des actes comme ceux du père de Sam, David, qui a fait sortir clandestinement des enfants juifs du ghetto et des armes à l’intérieur – pour lesquels il a finalement été dénoncé à la Gestapo, puis torturé, tué et jeté dans une fosse commune. Il n'a jamais cessé de résister - en construisant une nouvelle vie, une carrière riche en histoires, une famille et en transmettant ce qu'il avait enduré des mairies aux salles de pouvoir", a déclaré Blinken.

Blinken a également tenu à remercier la ville de Bialystok et ses élus, soulignant à quel point l’enseignement de l'histoire de l’Holocauste est important.

Soutien au programme de visites virtuelles d’Auschwitz-Birkenau

"Les États-Unis seront toujours votre partenaire pour maintenir cette histoire vivante", a déclaré Blinken. "Nous franchissons une autre étape dans cet effort en travaillant avec notre Congrès pour investir un million de dollars pour aider à créer une visite virtuelle d'Auschwitz-Birkenau, afin que davantage de personnes qui ne peuvent pas visiter puissent ressentir l'impact indélébile de cette visite".

Wojtek Radwanski/AFP Des roses séchées sont vues sur une clôture sur le site de l'ancien camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau près du village de Brzezinka près d'Oswiecim, en Pologne, le 28 avril 2022

Et le secrétaire d’État du président Biden de conclure : "Aujourd’hui je sais qu’il [Pisar] serait particulièrement ému de voir non seulement sa femme et deux de ses enfants à Bialystok, mais aussi trois de ses cinq petits-enfants – Arielle, David, Jeremiah – faisant tous leur part pour accomplir le responsabilité dont nous héritons ensemble : rendre réel le commandement du "Plus jamais ça'".