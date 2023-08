Conflit en Ukraine : des propos de Nicolas Sarkozy font grincer des dents

M. Sarkozy considère que l'Ukraine, envahie le 24 février 2022 par la Russie, doit "rester neutre", et ne rejoindre ni l'OTAN ni l'Union européenne

Des propos de l'ancien président français Nicolas Sarkozy lors d'un entretien accordé au Figaro sur le conflit en Ukraine font grincer des dents. "Les Alliés affirment qu'ils soutiendront l'Ukraine jusqu'au bout. Ont-ils raison ? Les mots sont forts et définitifs. Mais que veut dire ce "jusqu'au bout"? S'agit-il de récupérer le Donbass? De reprendre aussi la Crimée? Ou bien d'aller jusqu'à Moscou?", a-t-il déclaré. Sur la Crimée il a estimé que : "s'agissant de ce territoire (la Crimée) qui était russe jusqu'en 1954 et dont une majorité de la population s'est toujours sentie russe, je pense que tout retour en arrière est illusoire. Même si j'estime qu'un référendum incontestable, c'est-à-dire organisé sous le contrôle strict de la communauté internationale, sera nécessaire pour entériner l'état de fait actuel".

Ludovic MARIN (POOL/AFP) Nicolas Sarkozy lors de la cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme, le 19 septembre 2018 à Paris

De plus, M. Sarkozy considère que l'Ukraine, envahie le 24 février 2022 par la Russie, doit "rester neutre", et ne rejoindre ni l'OTAN ni l'Union européenne, "des promesses fallacieuses" selon lui. "L'Ukraine est un trait d'union entre l'ouest et l'est, il faut qu'elle le reste", a tranché l'ancien chef de l'État, évoquant à propos d'une adhésion à l'Alliance atlantique ou à l'Europe des "promesses fallacieuses qui ne seront pas tenues". "Elle doit rester un pays neutre, je ne vois pas en quoi ce serait un insulte", a-t-il poursuivi, suggérant "un accord international prévoyant des assurances de sécurité extrêmement fortes pour la protéger contre tout risque de nouvelle agression".

ERIC PIERMONT (AFP/Archives) L'ex président Nicolas Sarkozy le 20 avril 2018

Il a rappelé avoir "eu des dizaines de conversations" avec le président russe Vladimir Poutine, lorsqu'il était à l'Élysée. "On me dit qu'il n'est plus celui que j'ai connu, je n'en suis pas convaincu", a-t-il relevé, défendant "la diplomatie, la discussion, l'échange" pour "trouver une solution acceptable" à ce conflit. Et a insisté sur un nécessaire "compromis" sans quoi "cette poudrière pourrait avoir des conséquences redoutables". Au passage, il a égratigné le président Emmanuel Macron qui "n'a pas, hélas, été jusqu'au bout" de ses tentatives de discussion avec le président russe, "à cause de la pression des pays européens de l'est". "Sur ce sujet, les intérêts européens ne sont pas alignés sur les intérêts américains", a-t-il tancé.

Selon l'ancien chef de l'État, une "sortie par le haut" du conflit consisterait même à organiser "des referendums strictement encadrés par la communauté internationale pour trancher les questions territoriales de façon définitive et transparente" notamment dans "les territoires disputés de l'est et du sud de l'Ukraine".

"Des propos honteux", a lancé Jérôme Poirot, son ancien collaborateur et ancien adjoint du coordinateur national du renseignement, lors d'une intervention mercredi soir sur LCI. M. Poirot a précisé que, selon les médias, l'ex-président aurait perçu en novembre 2018, 300000 euros pour donner une conférence en Russie. "Une conférence qui rendait hommage à Poutine, alors qu'en 2018, l'annexion d'une partie de l'Ukraine avait débuté en 2014", a-t-il martelé. "Par ailleurs, M. Sarkozy aurait touché trois millions d'euros en juillet 2019 d'une compagnie d'assurance, le parquet national financier s'était emparé de cette affaire pour possibles "trafic d'influence" et "blanchiment de crime ou délit", a-t-il ajouté. "Ses propos sont indignes d'un ancien président", a poursuivi M. Poirot.

Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP Julien Bayou

Il commet "une faute terrible" et "doit être considéré comme un influenceur russe", a affirmé jeudi le député écologiste Julien Bayou, qui a estimé sur LCI qu'"un ancien président ne devrait pas dire ça". Mais "on le comprend mieux quand on sait qu'il est acheté par les Russes", a-t-il ajouté.