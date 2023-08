Cheems, le chien star des réseaux décède lors d'une intervention chirurgicale

Son propriétaire prévoit de transférer les dons envoyés pour les soins de Cheems à des organisations caritatives locales qui s'occupent des animaux

Cheems, le chien de renommée mondiale, est décédé lors d'une opération vendredi. Agé de 12 ans, il était l'un des mèmes les plus célèbres du monde. Selon son propriétaire, Cheems, un Shiba Inu, souffrait d'un cancer.

Des milliers d'hommages lui ont été rendus sur la toile et les internautes ont créé des mèmes indiquant qu'il était allé au paradis. Cheems, qui vivait à Hong Kong, est devenu une star d'Internet lorsqu'une photo de lui a été publiée en 2017.

Son propriétaire a écrit dans un post sur Instagram : "Ne sois pas triste, souviens-toi de la joie qu'il a apportée au monde. Cheems avec son visage rond et souriant a aidé de nombreuses personnes pendant l'épidémie et a apporté beaucoup de joie à nombre d'entre vous, mais maintenant sa mission est terminée. Je crois qu'il court librement dans le ciel et mange beaucoup de plats délicieux avec ses nouveaux amis. Il sera toujours dans mon cœur. J'espère qu'il pourra continuer à apporter de la joie à tout le monde sur internet, c'est ma seule et humble requête."

Le cancer de Cheems a été diagnostiqué en mai 2022 et les internautes ont utilisé sa page Instagram, qui compte plus de 700 000 abonnés, pour se tenir au courant de son état de santé. Le propriétaire prévoit de transférer les dons envoyés pour les soins de Cheems à des organisations caritatives locales qui s'occupent des animaux.