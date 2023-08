Corans brûlés : l'Iran convoque les ambassadeurs de Suède et du Danemark

Les deux pays nordiques envisagent de nouvelles lois visant à prévenir la répétition d'actes similaires

Le ministère iranien des Affaires étrangères a convoqué les ambassadeurs suédois et danois pour une réprimande à la suite des autodafés de livres coraniques dans ces deux pays, selon les médias locaux. "L'Iran fait porter l'entière responsabilité et les graves conséquences de la profanation du livre sacré musulman sur les gouvernements suédois et danois", a déclaré le chef du département des droits de l'homme du ministère iranien des Affaires étrangères.

Bien que considérés comme relevant de la liberté d'expression par les autorités suédoises et danoises, les autodafés ont été condamnés par les gouvernements des deux pays qui envisagent par ailleurs de nouvelles lois visant à prévenir la répétition d'actes similaires. Tandis que la colère enfle dans le monde musulman à l'encontre des deux nations nordiques, la Suède a relevé jeudi son niveau d'alerte terroriste à 4 sur une échelle de 5.

Une provocation de même nature a également eu lieu aux Pays-Bas vendredi, lorsqu'un exemplaire du Coran a été piétiné et déchiré au cours d'une manifestation d'extrême droite devant l'ambassade de Turquie à La Haye. Cet acte, annoncé au préalable, avait été condamné par les autorités qui avaient toutefois indiqué ne pas avoir les moyens légaux de l'interdire.