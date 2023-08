La Russie et l’Iran, tous deux soumis aux sanctions économiques occidentales, se sont considérablement rapprochés depuis l'invasion russe de l'Ukraine

Une délégation militaire iranienne est arrivée à Moscou lundi pour discuter de la coopération entre les forces terrestres iraniennes et russes, a rapporté lundi l'agence de presse officielle TASS, citant le ministère russe de la Défense.

La Russie et l’Iran, tous deux soumis aux sanctions économiques occidentales, se sont considérablement rapprochés depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Téhéran fournit notamment à Moscou les drones d'attaque utilisés en nombre contre les civils et les infrastructures d'Ukraine. Un pas de plus dans la collaboration entre les deux pays vient encore d'être franchi avec la mise en place d'usines de fabrication de ces mêmes drones sur le territoire russe.

Selon des documents divulgués par un scientifique russe dissident impliqué dans le programme de fabrication des drones et publiés par le Washington Post la semaine dernière, la chaîne de production en cours d'installation devrait fonctionner 24h/24 avec l'objectif de fabriquer 6 000 drones auto-détonants, soit une version améliorée des drones iraniens Shahed-136 que la Russie pourrait utiliser pour bombarder les villes ukrainiennes. Les experts russes visent notamment à rendre ces nouveaux engins capables d'attaques coordonnées en essaim sur une cible.