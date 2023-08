"La coopération en matière de défense avec la Russie se développe quotidiennement" (général iranien)

La Russie et l'Iran ont renforcé leurs liens en matière de défense depuis l'invasion russe de l'Ukraine l'année dernière

"La coopération entre l'Iran et la Russie se développe de jour en jour", a déclaré le commandant des forces terrestres de l'armée iranienne, le général de brigade Kioumars Heidari, à l'issue de sa visite officielle en Russie mercredi, a rapporté l'agence de presse Irna. Téhéran prend "au sérieux" la lutte contre le terrorisme et compte poursuivre ses interactions avec Moscou dans ce domaine.

Qualifiant sa visite en Russie d'"opportune" et de "fructueuse", il a déclaré que des accords avaient été conclus lors d'une réunion avec le commandant en chef des forces terrestres de l'armée russe, le général Oleg Salyukov. M. Heidari a salué la présence du pavillon de la République islamique aux côtés de 70 pays au forum militaro-technique international Army-2023 de la Russie, ajoutant que les capacités iraniennes dans divers domaines de la guerre terrestre, maritime, aérospatiale, des missiles et électronique avaient "surpris les visiteurs et les participants à cette exposition".

Alexandr Demyanchuk, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP Russian President Vladimir Putin (R), and Iranian President Ebrahim Raisi (L) shake hands during their meeting in Samarkand, Uzbekistan.

Lors di premier jour de son voyage à Moscou, le commandant iranien a visité le stand iranien au Forum militaro-technique international Armée-2023 de Russie, dans un parc, près de Moscou. Par ailleurs, le commandant des forces terrestres de l'armée iranienne et le vice-ministre russe de la Défense, Alexander Fomin, ont passé en revue le développement de la coopération en matière de défense lors d'une réunion qui s'est tenue mercredi.

Les deux parties ont discuté des questions de coopération militaire et militaro-technique bilatérale. Les deux pays ont réitéré leur intention d'approfondir le dialogue et d'accroître le niveau de développement des contacts dans le domaine de la défense, a rapporté l'agence TASS citant le ministère russe de la défense. La Russie et l'Iran ont renforcé leurs liens en matière de défense depuis l'invasion russe de l'Ukraine l'année dernière, Téhéran fournissant des drones à Moscou.

