La musique aiderait les diabétiques à produire de l'insuline

Selon une étude publiée dans la revue The Lancet, la musique pourrait aider les diabétiques à produire de l'insuline. Des chercheurs ont élaboré une nouvelle méthode de stimulation du corps utilisant la musique pour déclencher la libération d’insuline par les cellules. La chanson "We Will Rock You" de Queen a particulièrement bien marché. Certains réseaux internes au corps humain peuvent être contrôlés par des stimuli mécaniques tels que les ondes sonores, selon les chercheurs. La méthode n'en est qu'à ses débuts mais s'avère déjà révolutionnaire. Les chercheurs ont notamment utilisé la protéine de la bactérie E. Coli, qui permet à un "canal ionique" de s’ouvrir dans ces cellules en réponse au son. Pour déclencher une libération maximale d’insuline, le son ou la musique doit se poursuivre pendant au moins trois secondes et s’interrompre pendant cinq secondes au maximum, ont-ils constaté en laboratoire. Les chercheurs ont répertorié les genres musicaux provoquaient la réponse insulinique la plus forte à un volume de 85 dB. Le rock est la musique qui répond le mieux, contre la musique classique qui a reçu un score plus faible. Les tests ont été effectués sur des souris de laboratoire, qui ont pu circuler dans une "discothèque pour rongeur". Le nombre total de diabétiques dans le monde devrait atteindre 643 millions (11,3 %) d'ici 2030 et 783 millions (12,2%) d'ici 2045.