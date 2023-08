Jane Benzaquen soutient qu'Hassan II a eu une liaison avec sa mère, âgée de 17 ans, dans les années 1950

Jane Benzaquen, une septuagénaire juive belge, a intenté une action en justice pour tenter d'établir qu'elle est la fille de l’ancien roi du Maroc, Hassan II, a révélé le Sunday Times dimanche. Elle soutient que celui qui n’était encore que le prince héritier a eu une liaison avec sa mère, Freha, alors âgée de 17 ans, dans les années 1950. Celle-ci a été ensuite forcée de quitter le Maroc et a trouvé refuge en Belgique.

Jane Benzaquen a déjà effectué des tests génétiques confirmant des origines nord-africaines et moyen-orientales. Son avocat souhaite à présent que l'un des membres de la famille royale marocaine s’y soumette également, dans le but d’établir le lien de parenté.

ABDELHAK SENNA / AFP Le roi Hassan II et le Premier ministre israélien de l'époque, Shimon Peres, à Rabat, en 1995

Toutefois, l’avocat représentant le royaume marocain dans cette affaire a indiqué au journal britannique que la famille royale bénéficiait de l'immunité et ne répondrait donc pas à la demande de test génétique. "S’ils commencent, ils vont passer leur temps à l'hôpital à faire ce genre de tests", a-t-il déclaré. "Je fais ça pour mes enfants et petits-enfants, ils ont le droit de savoir d'où ils viennent", a de son côté affirmé Jane Benzaquen, aujourd’hui grand-mère, au Sunday Times. Hassan II est monté sur le trône en 1961 et a régné jusqu'à sa mort en 1999. Il était partisan du dialogue interconfessionnel et a rencontré, dans ce cadre, plusieurs dirigeants israéliens.