Elton John hospitalisé suite à une chute dans sa villa

Elton John a été libéré ce matin

Le chanteur Elton John a passé la nuit à l'hôpital après avoir chuté dans sa villa à Nice.

Le chanteur de 76 ans, a été transporté au service d'orthopédie du centre hospitalier Princesse Grace de Monaco où il a été soigné pour des blessures légères.

Un porte-parole a confirmé à BBC News qu"Elton s'est rendu à l'hôpital local par mesure de précaution. Après des examens, il a été immédiatement libéré ce matin et est désormais de retour chez lui et en bonne santé."

Elton a passé l'été en France avec son mari David Furnish et leurs deux fils après avoir terminé sa longue tournée Farewell Yellow Brick Road en juillet.

Un mois plus tôt, il avait fait la une de sa carrière sur la scène Pyramid du festival de Glastonbury.

En 2021, Elton John est devenu le premier artiste solo à figurer au Top 10 des singles britanniques dans six décennies différentes et en janvier 2023, la tournée Farewell Yellow Brick Road est devenue la plus lucrative de l'histoire de la musique.