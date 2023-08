Une Britannique remporte le concours de beauté en ligne "Miss Hitler"

"Miss Aryan Angel", s’est décrite comme une "femme hétérosexuelle, blanche, de sang pur"

Une mère de famille britannique âgée de 42 ans a remporté le concours de beauté en ligne "Miss Hitler", a révélé la station de radio anglaise LBC, rapportant la découverte du Centre Simon Wiesenthal. Sarah Mountford s’était présentée au concours organisé par le réseau social russe VKontakte, sous le pseudonyme de "Miss Aryan Angel". LBC a indiqué qu’elle faisait partie d’un groupe d'extrême droite britannique nommé Britain First.

Lors de son dépôt de candidature sur VKontakte, "Miss Aryan Angel", s’est décrite comme une "femme hétérosexuelle, blanche, de sang pur, qui souhaite ardemment revenir aux méthodes traditionnelles. En accord avec la nature. Le sang et la terre. Les ancêtres et l'honneur. Notre peuple est important".

"C'était juste pour m'amuser, je n'avais pas l'intention de contrarier qui que ce soit. Mes opinions ne sont pas extrêmes, on entend les mêmes à chaque arrêt de bus", s’est justifiée Sarah Mountford au journal britannique Mail on Sunday. "Hitler est mort depuis longtemps et je n'ai pas pensé à l'impact que son nom a encore aujourd'hui", a-t-elle poursuivi.

"Cela fait partie d'un effort continu pour blanchir les crimes nazis et réécrire l'histoire afin de légitimer un monstre qui a tué six millions de Juifs, dont 1,5 million d'enfants", a réagi le rabbin Abraham Cooper du Centre Simon Wiesenthal. "Il devrait y avoir une tolérance zéro pour ce genre de campagne sur tous les réseaux sociaux", a-t-il estimé.