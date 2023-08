Washington très critique d'Israël après la crise diplomatique avec la Libye

"Cela a coupé le canal des négociations avec la Libye et rendu beaucoup plus difficiles nos efforts visant à promouvoir la normalisation avec d'autres pays"

L'administration Biden a adressé une vive protestation à Israël après la divulgation de la rencontre entre le ministre des Affaires étrangères Eli Cohen et son homologue libyenne Najla El Mangoush, selon une information obtenue de hauts responsables américains et israéliens cités par Walla.

Washington, qui œuvre depuis deux ans pour promouvoir l’adhésion de la Libye aux accords d’Abraham, estime en effet que la publication de la réunion nuit gravement à ses efforts, et que cela pourrait également dissuader d'autres pays de se rapprocher d'Israël. "Cela a coupé le canal des négociations avec la Libye et rendu beaucoup plus difficiles nos efforts visant à promouvoir la normalisation avec d'autres pays", a ainsi déclaré un responsable américain.

Selon des sources américaines bien placées, l'administration Biden avait été informée des préparatifs de la rencontre secrète entre Eli Cohen et Najla El Mangoush et avait encouragé cette réunion. L'entourage du ministre Cohen a indiqué de son côté que lors de cette entrevue, les deux parties s'étaient entendues pour la rendre publique dans les jours suivants. Une source au ministère des Affaires étrangères a même affirmé qu'il était prévu de publier cette annonce ce lundi.

De hauts responsables américains relèvent toutefois qu'après l'annonce d'Eli Cohen dimanche soir, les Libyens ont été horrifiés, affirmant qu'ils n'avaient pas l'intention que la réunion soit rendue publique. Après la réaction de la Libye, contrainte de limoger sa ministre des Affaires étrangères pour calmer les protestations de la population, Israël a justifié son annonce en disant qu'elle faisait suite à une fuite dans les médias.

Le gouvernement américain a également fait savoir à Israël que son attitude nuisait aux tentatives de Washington pour résoudre la crise politique en Libye, et qu'elle portait atteinte aux intérêts sécuritaires américains dans le pays d'Afrique.