En Chine, la ministre américaine du Commerce prône des relations apaisées

La secrétaire américaine au Commerce Gina Raimondo a rencontré lundi à Pékin son homologue chinois Wang Wentao et jugé "extrêmement important" que les Etats-Unis et la Chine aient des relations commerciales stables et apaisées.

Les deux premières puissances économiques mondiales tentent depuis plusieurs mois d'atténuer leurs tensions bilatérales. Gina Raimondo est la quatrième haute personnalité politique américaine à se rendre en Chine cette année, signe d'une reprise du dialogue de haut niveau entre les deux pays.

Ces visites pourraient faciliter un entretien entre le président américain Joe Biden et son homologue chinois Xi Jinping, le locataire de la Maison-Blanche ayant publiquement fait part de son souhait d'une telle rencontre.

Gina Raimondo a rencontré lundi Wang Wentao et jugé que les relations économiques entre les deux pays étaient les "plus importantes au monde". "Nous partageons 700 milliards de dollars d'échanges commerciaux [...] il est extrêmement important que nous ayons des relations économiques stables", a-t-elle indiqué à son interlocuteur, selon un compte-rendu de son ministère de tutelle.

"Il s'agit d'une relation compliquée, une relation difficile", a-t-elle souligné. "Nous serons bien sûr en désaccord sur certaines questions, mais je pense que nous pouvons aller de l'avant si nous sommes directs, ouverts et pragmatiques."

Les deux pays ont convenu de mettre en place un groupe de travail pour "chercher des solutions sur les questions commerciales et d'investissement et faire avancer les intérêts commerciaux américains en Chine", selon le ministère américain du Commerce. Ce groupe "se réunira deux fois par an à l'échelon vice-ministériel" et sa première réunion est prévue "début 2024" aux Etats-Unis, a-t-il ajouté.