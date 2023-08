Libye : aculé, le Premier ministre s'engage à ne pas normaliser les relations avec Israël

Le chef du gouvernement s'emploie à calmer la colère de la population après l'annonce de discussions avec Israël

Le Premier ministre libyen s'est rendu ce lundi à l'ambassade palestinienne de Tripoli sur fond de crise diplomatique avec Israël. Sur place, Abdel Hamid Dbeibah a promis de ne pas engager de normalisation avec l'Etat hébreu. Le chef du gouvernement a ajouté qu'il n'était pas au courant de la rencontre de sa ministre des Affaires étrangères avec le chef de la diplomatie israélienne révélée la veille. Tout porte néanmoins à croire qu'il avait lui-même réclamé la tenue de cette entrevue, comme l'ont assuré sa ministre Najla Al-Mangoush ainsi que l'establishment diplomatique israélien.

L'engagement du Premier ministre libyen de ne pas entretenir de relations diplomatiques avec Israël intervient après le limogeage de la ministre des Affaires étrangères, destiné à calmer la colère de la rue après l'annonce du rapprochement entre Jérusalem et Tripoli. Dimanche soir, des émeutiers ont en effet pris d'assaut le ministère des Affaires étrangères, incendié des pneus, des drapeaux israéliens ainsi que la résidence du Premier ministre, et ont appelé au renversement du gouvernement.

AP Emeutes en Libye après l'annonce de discussions diplomatiques avec Israël, le 27 août 2023

Selon des informations en provenance de Libye, le Premier ministre Dbeibah avait exprimé sa volonté de promouvoir la normalisation avec Israël lors d’une réunion avec le chef de la CIA, Bill Burns, en janvier 2023, tout en redoutant l'opposition de la population. La réunion qui a eu lieu entre les ministres des Affaires étrangères de Libye et d'Israël constituait ainsi le point culminant des efforts diplomatiques chapeautés par les États-Unis, pour ajouter la Libye aux pays qui établissent des relations diplomatiques avec l'Etat hébreu.

Mais face à la levée de boucliers suscitée par la divulgation de cette réunion, le gouvernement libyen s'est empressé de condamner celle-ci, et de tenter de minimiser les dégâts en limogeant la ministre des Affaires étrangères qui s'est enfuie en Turquie, tandis que son ministère a qualifié la réunion d'"accidentelle et non officielle".

Selon de hauts responsables américains, Washington ne décolère pas contre Jérusalem après cet imbroglio diplomatique, tandis qu'en Israël même, le ministre Eli Cohen a été taxé "d'amateurisme" par l'opposition.