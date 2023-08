"Les actions du ministre ont endommagé durablement les relations avec la Libye, et mis des vies humaines en danger"

Des responsables du Mossad ont formulé de sévères critiques à l'encontre du ministre des Affaires étrangères après la crise diplomatique avec la Libye, affirmant que la maladresse d'Eli Cohen avait endommagé durablement les relations avec Tripoli, et mis des vies humaines en danger. Cette dernière remarque fait allusion aux émeutes déclenchées après la divulgation par Jérusalem de discussions israélo-libyennes, ainsi que la fuite en Turquie de la ministre des Affaires étrangères, par crainte pour sa vie.

"La conduite du ministre a causé d'énormes dégâts aux relations qui ont été forgées avec soin ces dernières années. Il n'y a aucun moyen de réparer les choses", ont déclaré des responsables du Mossad lundi soir sur la chaîne 12. Ceux-ci estiment en outre que d'autres pays désireux de rejoindre les accords d'Abraham pourraient maintenant exprimer des réticences.

Ces critiques sont d'autant plus légitimes que la Division des Affaires étrangères du Mossad, directement chargée de travailler à l'établissement de relations entre Israël et la Libye, a manœuvré avec patience et finesse en coulisses afin de faire naître un dialogue bilatéral. A ses yeux, la maladresse d'Eli Cohen constitue ni plus ni moins un travail de sape. Les Etats-Unis ont également fait part de leur colère à Israël après l'incident diplomatique.

Le ministère des Affaires étrangères affirme pour sa défense qu'un accord avait été passé entre les parties israélienne et libyenne pour la divulgation de l'accord "dans les prochains jours" suivant la fameuse réunion de la semaine dernière entre les chefs des diplomaties des deux pays, sans précision de date.

Pour tenter de calmer les esprits après de violentes émeutes, le Premier ministre libyen s'est rendu à l'ambassade de Palestine de Tripoli ce lundi, et déclaré que le pays ne normaliserait jamais ses relations avec Israël sous son autorité.