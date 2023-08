Une rare "super Lune bleue" visible dans la nuit de mercredi à jeudi

L'expression "Lune bleue" désigne une deuxième pleine Lune en un mois, un phénomène qui survient en moyenne tous les deux ans et demi.

Les fans d'astronomie contemplent dans la nuit de mercredi à jeudi la dernière "super Lune bleue" avant 2037, rare phénomène où la Lune est à la fois à son plus proche niveau de la Terre et directement opposée au soleil.

La Lune évolue à une distance moyenne de 384.400 kilomètres de la Terre et est à environ 363.000 kilomètres, point de son orbite elliptique le plus proche de la Terre pour ainsi apparaître 14% plus grande. Simultanément, la Lune est tôt jeudi (01H36 GMT) diamétralement opposée au soleil pour donner naissance à la une "super Lune bleue", a indiqué la NASA qui organise dans la nuit une diffusion en direct du phénomène sur YouTube avec l'astronome italien Gianluca Masi, alors que l'astre sera sous l'horizon de Rome.

L'expression "Lune bleue" désigne une deuxième pleine Lune en un mois, un phénomène qui survient en moyenne tous les deux ans et demi. Mais les "super Lune bleue", elles, n'apparaissent que tous les dix ou vingt ans, a indiqué la NASA, précisant que la dernière remonte à décembre 2009 et la prochaine à mars 2037. Lors de ce phénomène l'astre n'est pas vraiment bleu. L'expression de "Lune bleue" est plutôt tirée de l'anglais "once in a blue moon" qui désigne une situation qui n'intervient que très rarement. Si la "super Lune bleue" 2023 doit faire le bonheur des astronomes en herbe et des photographes sa puissance gravitationnelle, liée à sa proximité avec la Terre, cause des marées plus importantes, ce qui pourrait favoriser les inondations sur les côtes de la Floride frappées par l'ouragan Idalia.