Mark Zuckerberg et sa femme Priscilla Chan ont vendu l'une de leurs maisons à San Francisco pour 31 millions de dollars, soit la vente la plus chère à San Francisco jusqu'à présent cette année. Leur maison, construite en 1928, comprend quatre chambres et quatre salles de bains et se trouve à la limite des quartiers Mission District et Dolores Heights de la ville.

Le couple avait acheté la maison en 2012 pour un peu moins de 10 millions de dollars par l'intermédiaire d'une société à responsabilité limitée basée en Californie, SFRP.

L'acheteur est une société à responsabilité limitée basée dans le Delaware. Aucun autre détail n'a été révélé.

Peter Barreras/Invision/AP Priscilla Chan et Mark Zuckerberg

En outre, la maison de la Silicon Valley où M. Zuckerberg et d'autres cofondateurs de Facebook ont lancé la plateforme de réseaux sociaux a été commercialisée en mai pour près de 5,3 millions de dollars.

Zuckerberg est le principal cofondateur du site et réseau social Facebook établi en 2004 et un actionnaire important et le dirigeant du Groupe Meta. Le magazine Forbes le classe 8e fortune mondiale en 2019, estimée à 74,1 milliards de dollars.