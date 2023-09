Chypre : les USA font arrêter un trafiquant de microprocesseurs militaires vers la Russie

"Arthur Petrov a organisé une contrebande vers la Russie de technologies destinées à une application militaire, utilisés par les Russes en Ukraine"

La justice américaine a annoncé jeudi l'arrestation à Chypre d'un Russo-Allemand soupçonné d'avoir exporté illégalement vers la Russie des composants électroniques pour usage militaire en violation des sanctions de Washington contre Moscou liées au conflit en Ukraine. Arthur Petrov, 33 ans, de nationalité allemande et russe, a été interpellé à Chypre le 26 août à la demande des autorités américaines et est poursuivi pour "violations des règles d'exportation, contrebande, fraude et blanchiment", a annoncé dans un communiqué le parquet fédéral de Manhattan, sous l'autorité du ministère de la Justice.

"Arthur Petrov a organisé une contrebande vers la Russie de technologies micro-électroniques américaines, destinées à une application militaire, le genre de composants utilisés par les forces armées russes dans leur invasion illégale de l'Ukraine", a tonné le ministre adjoint de la Justice Matthew Olsen. En vertu des lois américaines de contrôle des exportations et des sanctions visant Moscou, le responsable américain a assuré que son gouvernement ne "tolèrerait aucune tentative pour alimenter la machine de guerre russe".

D'après les autorités américaines, l'accusé, dont on ne sait pas quand ni si il sera extradé vers les États-Unis, possédait une société écran à Chypre et assurait à ses clients qu'il achetait et vendait des puces électroniques et des microprocesseurs pour le marché de ce pays membre de l'Union européenne ou d'autres États non soumis à des sanctions.

Selon le ministère, l'acheteur final est une société russe de Saint-Pétersbourg, Electrocom VPK, qui fournissait des fabricants d'armements russes. Le trentenaire russo-allemand, s'il est un jour inculpé et jugé aux États-Unis, risque jusqu'à 20 années d'emprisonnement.