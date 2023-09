Christie's annule une vente de bijoux liés à la spoliation des biens juifs par les nazis

Yad Vashem a refusé un don de Christie's en raison de l'origine de la fortune d'Helmut Horten

Christie's a décidé d'annuler la vente aux enchères des derniers lots de la collection de bijoux de la milliardaire autrichienne Heidi Horten suite à la controverse liée aux relations de son mari avec l'Allemagne nazie. Dans un courriel envoyé vendredi à l'AFP, Christie's indique avoir "pris la décision de ne pas procéder à d'autres ventes de biens provenant de la succession de Heidi Horten", confirmant une information du New York Times.

https://twitter.com/i/web/status/1697517981243179315 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Plus de 700 bijoux font partie de la collection Horten, dont la majeure partie des lots ont été vendus en mai, pour un montant global de 202 millions de dollars. Les derniers lots devaient être vendus en novembre. Pour répondre à ses détracteurs, la prestigieuse maison de vente avait fait valoir que les produits de la vente seraient en totalité versés à des œuvres philanthropiques.

"Christie's apportera une contribution significative" du produit de la vente aux institutions juives et à l'éducation sur l'Holocauste, "d'importance vitale", avait assuré Rahul Kadakia, commissaire-priseur et directeur international pour la joaillerie de Christie's. Le New York Times a par ailleurs indiqué que Yad Vashem ainsi que d’autres organisations ont refusé les dons de la société de vente aux enchères, en raison de l'origine de la fortune du mari de Heidi Horten. Le Comité juif américain ou le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) ont notamment critiqué la vente, la jugeant indécente.

https://twitter.com/i/web/status/1697359317744177239 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Helmut Horten a bâti sa fortune dès 1936 en reprenant la société textile Alsberg dont les propriétaires juifs avaient fui, avant de reprendre plusieurs autres magasins ayant appartenu à des juifs. Il a été accusé après la guerre d'avoir profité de l’aryanisation des biens juifs pour s’enrichir.