Le milliardaire égyptien Mohamed Al-Fayed est décédé à Londres à l'âge de 94 ans

Mohamed Al-Fayed, est décédé hier soir, vendredi, à l'âge de 94 ans.

Né à Alexandrie, Al-Fayed était considéré comme l’une des personnalités marquantes de la Grande-Bretagne du siècle dernier et du début du siècle actuel, puisqu’il était propriétaire de la célèbre chaîne de grands magasins « Harrods » et du Fulham Football Club. Al-Fayed a construit un empire commercial au Moyen-Orient avant de s'installer au Royaume-Uni dans les années 1970. L'hôtel Ritz à Paris a été sa première acquisition majeure en Europe, pour plus de 600 millions d'euros.

En 2010, Al Fayed a vendu cette entreprise à la famille royale du Qatar pour 1,5 milliard d'euros.

Al-Fayed n'a jamais obtenu de passeport britannique, malgré ses multiples demandes.

Personnalité controversée et père de Dodi Al-Fayed

Dans les années 1960, Al-Fayed est devenu le conseiller d'un certain nombre d'hommes parmi les plus riches du monde, dont l'ancien dirigeant de Dubaï, Cheikh Rashid bin Saeed Al Maktoum, qui l'a chargé d'aider à la construction de la ville émiratie, selon des informations du quotidien britannique The Independent et du sultan de Brunei, selon la BBC. Le magazine Forbes a estimé sa fortune a environ 2 milliards de dollars en 2022.

Pendant des années, Al-Fayed a mené une campagne contre la famille royale britannique, notamment contre le duc d'Édimbourg, le prince Philip, époux de la reine Elizabeth, qu'il accusait d'avoir causé la mort de son fils unique, Imad Al-Fayed (Dodi) et la princesse Diana, dans un accident de la route à Paris il y a 26 ans jour pour jour en 1997.

Les enquêtes policières n'ont révélé aucune preuve des allégations de Mohammed Al-Fayed.