L'OTAN lance des manœuvres en mer Baltique pour prévenir une éventuelle menace russe

Ces exercices navals impliquant plus de 30 navires et 3 000 militaires débuteront le 9 septembre et dureront deux semaines

Le chef de la marine allemande, le vice-amiral Jan Christian Kaack, a annoncé vendredi à Berlin que de grands exercices navals vont prochainement débuter en mer Baltique. Ces exercices impliqueront plus de 30 navires et 3 000 militaires occidentaux et auront pour objectif de s'entraîner à réagir à une éventuelle agression russe dans la région. "Nous envoyons un message clair de vigilance à la Russie : pas sous notre surveillance," a-t-il déclaré. "Une dissuasion crédible doit inclure la capacité d'attaquer."

L'exercice, intitulé "Côtes septentrionales", commencera le 9 septembre et durera deux semaines. Il rassemblera des troupes de tous les pays de l'OTAN bordant la mer Baltique, ainsi que des alliés non riverains tels que les États-Unis, le Canada, les Pays-Bas, la Belgique et la France. La Suède, qui sera bientôt membre de l'Alliance, participera également. Les forces s'entraîneront à des opérations amphibies et à des frappes maritimes vers la terre.

Le navire américain Mesa Verde, conçu pour transporter et débarquer environ 800 Marines, sera également déployé. Un autre objectif de l'exercice sera de sécuriser les voies maritimes en mer Baltique, notamment au large des côtes de la Lettonie et de l'Estonie.

Petras Malukas / AFP Des troupes de l'OTAN effectuent un exercice militaire sur la Baltique, en Lituanie

Selon M. Kaack, la Finlande et les États baltes dépendent presque entièrement des voies d'approvisionnement maritimes en mer Baltique. Il a souligné l'importance stratégique du fossé de Suwalki, un étroit corridor terrestre reliant les États baltes à la Pologne, principal territoire de l'OTAN en Europe.

Cet exercice sera le premier de cette envergure à être dirigé par la marine allemande depuis son nouveau quartier général maritime à Rostock, qui vient de devenir opérationnel. L'Allemagne prévoit de fournir ce quartier général à l'OTAN pour coordonner les opérations en mer Baltique en cas de conflit.