L'Iran a reçu des avions d'entraînement russes

L'arrivée d'appareils Yak-130 s'inscrit dans le cadre des "contrats d'armement de la République islamique avec la Fédération de Russie".

L'armée de l'air iranienne a reçu plusieurs avions d'entraînement russes pour "améliorer sa formation et sa capacité de combat", ont rapporté les médias locaux samedi. "Un certain nombre d'avions d'entraînement Yak-130 sont entrés dans le pays et ont rejoint la base aérienne Shahid Babaei à Ispahan", dans le centre de l'Iran, selon l'agence de presse Tasnim.

L'agence, citant le département des relations publiques de l'armée, a déclaré que l'arrivée de ces appareils s'inscrivait dans le cadre des "contrats d'armement de la République islamique avec la Fédération de Russie". La Russie et l'Iran sont soumis à des sanctions internationales qui restreignent les échanges commerciaux. Ils ont, au cours de l'année écoulée, noué des liens étroits dans plusieurs secteurs, dont la coopération militaire.

En mars, l'Iran a annoncé qu'un accord avait été conclu pour l'achat d'avions de combat Sukhoi Su-35 à la Russie. L'Ukraine et nombre de ses alliés occidentaux accusent Téhéran de fournir à Moscou des armes destinées à sa guerre contre Kiev, ce que Téhéran dément. En mai, les Etats-Unis ont assuré que l'Iran et la Russie "élargissaient leur partenariat de défense".

Alexandr Demyanchuk / SPUTNIK / AFP Le président russe Vladimir Poutine rencontre son homologue iranien Ebrahim Raisi

Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a déclaré que l'Iran avait livré plus de 400 drones à la Russie depuis le mois d'août de l'année dernière. Il a ajouté que Téhéran cherchait à se doter d'hélicoptères d'attaque, de radars et d'avions Yak-130 russes. Actuellement, l'armée de l'air iranienne est équipée d'avions de combat russes MiG et Sukhoi datant de l'ère soviétique, ainsi que de quelques avions chinois et quelques chasseurs américains F-4 et F-5 datant d'avant la révolution islamique de 1979.