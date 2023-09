La France a abattu, en 1980, un avion civil en tentant d'assassiner Kadhafi, selon un ex-Premier ministre italien

"Le dirigeant libyen a échappé au piège, averti par l'ancien Premier ministre Bettino Craxi. L'Elysée doit désormais laver la honte qui qui pèse sur Paris"

L'ancien Premier ministre italien Giuliano Amato a accusé la France d'être à l'origine de la destruction du vol 870 d'Itavia Airlines en 1980, dans une tentative d'assassinat du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. S'exprimant lors d'une interview à la Repubblica publiée samedi, l'ex-chef de gouvernement a appelé le président français Emmanuel Macron à cesser de "cacher la vérité".

Vincenzo PINTO / AFP L'ancien Premier ministre italien Giuliano Amato

Giulano Amato a affirmé que, le 27 juin 1980, un missile français avait provoqué le crash du vol. "Un plan avait été lancé pour frapper l'avion Mig dans lequel devait se trouver Kadhafi", a déclaré l'ancien Premier ministre. "Mais le dirigeant libyen a échappé au piège parce qu'il a été averti par l'ancien Premier ministre italien Bettino Craxi. L'Elysée doit désormais laver la honte qui pèse sur Paris", a-t-il déclaré. "Le moment est venu de faire la lumière sur ce terrible secret d'État. Macron pourrait le faire, et l'OTAN aussi", a-t-il poursuivi. .

Selon Giuliano Amato, Kadhafi avait été prévenu de la tentative d'assassinat, et le missile lancé contre le Mig dans lequel il devait se trouver avait finalement touché l'appareil DC9 transportant des civils. Le vol 870 avait décollé de Bologne à destination de Palerme avec 81 personnes à bord. Mais une heure après le décollage, l'avion avait disparu des écrans radar. Quelques heures plus tard, l'épave de l'avion avait été découverte dans la mer Tyrrhénienne au large de l'île d'Ustica, près de la Sicile.

Les enquêteurs italiens tentent depuis des années de comprendre ce qui a conduit au crash. Si les théories sur les causes de ce tragique incident se sont multipliées au fil des décennies, le juge d'instruction de l'époque avait estimé que l'avion avait probablement été pris dans une ligne de mire militaire, alors qu'une intense activité d'avions français et britanniques avait été enregistrée cette nuit-là dans la zone. Plusieurs magistrats ont toujours affirmé que la vérité sur l'accident d'avion avait été cachée par le gouvernement italien, et les membres des services secrets. Dans cette affaire, quatre généraux de l'armée de l'air italienne et cinq autres personnes ont été inculpés et accusés de haute trahison et de parjure.