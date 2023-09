La polémique sur le directeur de Yad Vashem enfle jusqu’à Washington

La polémique a commencé lorsque des fuites ont fait état de la volonté du Premier ministre israélien de remplacer Dani Dayan par une députée Likoud

La polémique sur le possible limogeage de l’actuel directeur de Yad Vashem enfle. L'envoyé spécial des États-Unis pour les questions relatives à la Shoah, au Département d'État, semble soutenir Danny Dayan, alors que le ministre israélien de l’Education Yoav Kish, souhaite le remplacer. "Les États-Unis apprécient le travail crucial de @YadVashem et le leadership de son directeur alors que nous travaillons ensemble sur l'éducation, la mémoire et la recherche sur la Shoah. Le maintien de l’indépendance de ces institutions à travers le monde est essentiel alors que nous sommes confrontés à des efforts visant à déformer/nier les faits sur la Shoah", a tweeté l'envoyée spéciale.

Une déclaration qui intervient alors que 123 des plus grands chercheurs spécialisés sur la Shoah ont adressé, ce dimanche, une lettre ouverte au Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, et à l’ensemble du gouvernement, pour protester contre la possible destitution du directeur du mémorial de la Shoah.

Mémorial de Yad Vashem Dani Dayan consulte le Livre des noms des victimes de l'Holocauste nouvellement installé au siège des Nations unies à New York.

"En tant que membres de la communauté internationale des chercheurs spécialisés sur la Shoah, nous observons avec une grande inquiétude les récentes attaques du ministre israélien de l'éducation à l'encontre de Danny Dayan [...] Chaque tentative de contrôle politique sur Yad Vashem est une menace évidente pour la mémoire des six millions de victimes de la Shoah". Tous demandent au ministre de l'Education de veiller à ce que Danny Dayan et Yad Vashem soient autorisés à poursuivre leur mission sans entrave.

La polémique a commencé la semaine dernière lorsque des fuites ont fait état de la volonté du Premier ministre israélien et de son ministre de l’Education de mettre fin aux fonctions de Danny Dayan pour le remplacer par une ancienne députée Likoud.

Danny Dayan a été nommé à la tête de Yad Vashem par le précédent gouvernement de Naftali Bennett et Yair Lapid. Il avait aussi rejoint le parti “Nouvel espoir”, fondé par Gideon Saar, ancien ministre de la justice et transfuge du Likoud. Danny Dayan a, enfin, convié la chanteuse Keren Peles pour la cérémonie de Yom Hashoah. Or, Keren Peles est engagée dans la contestation sur la réforme judiciaire et cette invitation aurait suscité le mécontentement de l’épouse du Premier ministre Sara Netanyahou. Ces allégations ont été démenties par le bureau de Benjamin Netanyahou.