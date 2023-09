Les femmes chirurgiens réalisent de meilleures interventions que leurs homologues masculins (étude)

Les patients traités par des femmes ont mieux survécu même un an après l'opération

Selon deux nouvelles études, les résultats des interventions chirurgicales seraient meilleurs lorsqu'elles sont réalisées par des chirurgiennes. Les résultats ont été publiés dans le nouveau numéro de la revue JAMA Surgery.

Les chercheurs ont examiné les complications médicales, les réhospitalisations et les taux de mortalité après une intervention chirurgicale chez près de 1,2 million de patients entre 2007 et 2019. Les dossiers comprenaient 25 interventions chirurgicales différentes du cœur, du cerveau, des os, et des vaisseaux sanguins.

Les résultats ont montré que 90 jours après l'intervention chirurgicale, 13,9 % des patients traités par un chirurgien de sexe masculin ont présenté des "événements indésirables", un terme qui inclut le décès et les complications médicales, allant de problèmes nécessitant une nouvelle intervention chirurgicale à des infections importantes ou des crises cardiaques. En revanche, le taux de complications chez les patients opérés par des femmes était de 12,5 %.

Les patients traités par des femmes ont mieux survécu même un an après l'opération, lorsque le taux de complications au cours de cette période était de 20,7 %, contre 25 % chez ceux traités par des chirurgiens. Lorsque les chercheurs ont examiné uniquement les décès après une intervention chirurgicale, la différence était encore plus grande : les patients opérés par des hommes avaient un risque 25 % plus élevé de mourir un an après l'opération, par rapport à ceux opérés par des femmes.