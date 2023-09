Poutine dit à Erdogan être "ouvert à des discussions" sur l'accord céréalier"

La Russie affirme que l'envoi sur le marché international de ses propres produits agricoles et engrais est entravé par les sanctions occidentales

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, en visite à Sotchi (Russie), a promis lundi une annonce "très importante" au sujet des céréales avant sa rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, qui s'est dit "ouvert à des discussions". Par ailleurs, la Russie a de nouveau ciblé des machines agricoles et des bâtiments de production dans le district d'Izmaïl (sud-ouest), dont le port, le long du Danube, est crucial pour les exportations ukrainiennes.

Recep Tayyip Erdogan a promis dès son arrivée en Russie de dévoiler après son entretien avec le président russe une annonce "très importante pour le monde, en particulier pour les pays africains en développement". Les deux dirigeants doivent négocier l'éventuelle reprise - à temps pour la récolte d'automne - de l'accord céréalier vital pour l'approvisionnement alimentaire mondial, dont Moscou a claqué la porte mi-juillet.

Négocié sous l'égide d'Ankara et de l'ONU à l'été 2022, cet accord visait jusque-là à protéger les exportations céréalières via les ports ukrainiens sur la mer Noire. Mais le Kremlin critique les sanctions occidentales, qui selon lui entravent l'envoi sur le marché international de ses propres produits et attend des propositions concrètes pour revenir dans l'accord. M. Erdogan, un des rares dirigeants au sein de l'Otan à préserver des relations directes avec M. Poutine, espère faire de ces entretiens un tremplin vers des négociations de paix plus larges entre Kiev et Moscou.