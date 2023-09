Kim Jong Un souhaite rencontrer Vladimir Poutine en Russie pour discuter livraisons d'armes

"Des négociations sur la fourniture d'armes entre la Russie et la Corée du Nord progressent activement" (Maison Blanche)

Le leader nord-coréen Kim Jong Un compte de se rendre en Russie pour discuter avec le président russe Vladimir Poutine de ventes d'armes de Pyongyang à Moscou pour sa guerre en Ukraine, a affirmé lundi la Maison Blanche. "Comme nous l'avons déjà dit, des négociations sur la fourniture d'armes entre la Russie et la Corée du Nord progressent activement", a déclaré Adrienne Watson, une porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

PAVEL KOROLYOV / AFP Défilé militaire russe à Vladivostok

Et "nous savons que Kim Jong-Un souhaite que ces négociations continuent, avec notamment un échange diplomatique au plus haut niveau en Russie", a-t-elle ajouté dans un mail à la presse. Mercredi, le porte-parole en chef du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, s'était déjà alarmé de l'avancée rapide de ces négociations sur de futures livraisons d'armes de Pyongyang à Moscou et avait sommé le régime communiste de "cesser" ces discussions.

John Kirby avait révélé que "ces accords potentiels verraient la Russie recevoir d'importantes quantités" d'armements, en particulier des munitions pour l'artillerie, ainsi que des matières premières pour son industrie de la défense. Ces armements seraient "utilisés contre l'Ukraine", avait ajouté l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield.

(Russian Defense Ministry Press Service via AP) Sous-marin nucléaire russe à Vladivostok

Selon le New York Times, Kim Jong Un devrait se rendre à Vladivostok, sur la côte est de la Russie, à bord d'un train blindé dans le courant du mois, pour y rencontrer Vladimir Poutine. Le journal précise que le président russe souhaite obtenir des obus d'artillerie et des missiles antichars nord-coréens. Kim Jong Un chercherait quant à lui à obtenir des technologies de pointe pour satellites et sous-marins, ainsi qu'une aide alimentaire.