Le Brésil devient le premier pays au monde à exporter du poulet vers Israël

Israël est l'un des plus grands consommateurs par habitant de poulet au monde

La semaine dernière, le Brésil et Israël ont conclu les négociations pour élargir le marché israélien à la viande de poulet en provenance du Brésil. Des représentants du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage (Mapa) se sont rendus en Israël, où ils ont tenu des réunions avec les autorités sanitaires locales et visité des établissements de production pour recueillir des informations sur le processus de production de viande casher que les entreprises exportant vers Israël se doivent de respecter.

Nati Shohat/FLASH90 Poulet dans un poulailler de la ferme biologique Givat Olam, en Cisjordanie

Le Brésil deviendra ainsi le premier pays au monde à exporter de la viande de poulet vers le marché israélien. Israël est l'un des plus grands consommateurs par habitant de poulet au monde et a une forte demande pour des coupes à plus forte valeur ajoutée, comme la poitrine et le shawarma.

Nati Shohat/FLASH90 Poulet farci aux amandes, disposé sur du pain azyme

L'ouverture du marché israélien est le résultat d'une coordination étroite entre le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage (Mapa) et le ministère des Affaires étrangères (MRE), en partenariat avec le secteur privé national.

En général, les Israéliens sont de gros consommateurs de viande. D'après une analyse de la Division de la recherche, de l'économie et de la stratégie du ministère de l'Agriculture, ils ont consommé environ 196 000 tonnes de viande en 2022. La quantité de bœuf consommée en Israël par habitant est en moyenne de 20,9 kg par an, soit une augmentation d'environ 6 % par rapport à 2021.