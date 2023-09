"Il est temps que les États-Unis mettent son gouvernement à l'épreuve en lui proposant un choix clair : l'annexion ou la normalisation", affirme Thomas Friedman

Thomas Friedman, éditorialiste au New York Times, a publié mardi une tribune dans laquelle il exhorte les États-Unis et l'Arabie saoudite à ne pas conclure un accord de normalisation israélo-saoudien, tant que Benjamin Netanyahou et sa coalition de droite seront au pouvoir en Israël. "Ne laissez pas Netanyahou faire de vous ses idiots utiles", a-t-il écrit, s’adressant au président américain Joe Biden et au prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Selon lui, "Il est impossible" pour Riyad de normaliser ses relations avec "un gouvernement israélien qui n'est pas normal".

Yonatan Sindel/Flash90 Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, les chefs de parti et les ministres de son gouvernement à la Knesset

L’éditorialiste américain soutient que Benjamin Netanyahou essaie "d'amadouer les États-Unis" en tentant un coup par lequel il "saperait en même temps le pouvoir de la Cour suprême d'Israël" et parviendrait à un accord avec l'Arabie saoudite, tout en se contentant de gestes de façade envers les Palestiniens et en poursuivant "l’annexion" de la Cisjordanie. Pour couronner le tout, le Premier ministre israélien obtiendrait, par le biais de cet accord, que "l'Arabie saoudite paie pour cela et que Joe Biden le bénisse", a poursuivi Thomas Friedman. "Cet accord doit être rejeté d'emblée par Biden et MBS".

"L'accord sur lequel ils devraient insister pourrait stipuler qu'en échange de la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite, Israël doit geler toute construction de colonies en Cisjordanie dans les zones réservées à un État palestinien, si celui-ci peut un jour être négocié ; ne pas légaliser d'autres colonies israéliennes sauvages illégales ; et, surtout, insister pour qu'Israël transfère des territoires de la zone C de la Cisjordanie, telle que définie par les accords d'Oslo, vers les zones B et A sous un contrôle palestinien accru", a continué M. Friedman.

Olivier Fitoussi/POOL Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou

"Netanyahou a modifié unilatéralement les principes de notre relation et nous a mis à l'épreuve. Il est temps que les États-Unis mettent son gouvernement à l'épreuve en lui proposant un choix clair : l'annexion ou la normalisation", poursuit M. Friedman, qui conclut sa tribune en appelant les États-Unis et l'Arabie saoudite à "dire non, tout simplement".

Par ailleurs Thomas Friedman continue de croire que Benny Gantz pourrait Benjamin Netanyahou dans un gouvernement d'union, si Smotrich et Ben Gvir décidaient de partir, bien que l'homme fort de l'opposition ait affirmé le contraire à plusieurs reprises, échaudé par son expérience précédente et les manquements à sa parole de Netanyahou.