"L’engagement d’Elon Musk aux côtés des antisémites est dangereux et irresponsable", dit le patron de l’ADL

"Musk s'engage avec ces antisémites au moment où le nombre d'incidents antisémites recensés par l'ADL est le plus élevé depuis plus de 40 ans"

Après la campagne menée sur X (ex-Twitter) contre l’Anti-Defamation League (ADL), demandant son bannissement de la plateforme et les menaces d’Elon Musk de poursuites en diffamation, le directeur de l’ADL, Jonathan Greenblatt a publié mardi une déclaration sur ces évènements, qu’il considère antisémites.

(AP Photo/Marcio Jose Sanchez, File) Elon Musk

"Il est profondément troublant qu'Elon Musk ait passé le week-end à s'engager dans une campagne antisémite sur sa plateforme lancée par un bigot et qui a ensuite été fortement promue par des individus tels que le suprémaciste blanc Nick Fuentes, le nationaliste chrétien Andrew Torba, le théoricien de la conspiration Alex Jones et d'autres encore", a déclaré Jonathan Greenblatt dans le communiqué.

"Nous avons vu cette campagne se manifester dans le monde réel lorsque des hommes masqués ont défilé samedi en Floride en brandissant effrontément des drapeaux ornés de croix gammées et en scandant ‘Bannissez l’ADL’", a-t-il poursuivi. Il a toutefois estimé que la seule réelle préoccupation de l’ADL n’est pas la menace d’un procès mais bien "la sécurité du peuple juif face à un antisémitisme croissant". "Musk s'engage avec ces antisémites et leur donne de l'importance au moment où le nombre d'incidents antisémites recensés par l'ADL est le plus élevé depuis plus de 40 ans". "Ce comportement n'est donc pas seulement alarmant ou imprudent. Il est carrément dangereux et profondément irresponsable", a conclu le directeur de l’ADL.

AP Photo/J. Scott Applewhite Illustration - Tag de croix gammée

Elon Musk a demandé samedi à ses followers s’il devait réaliser un sondage pour bannir l’ADL de X, après que le hashtag #BanTheADL a fait surface sur la plateforme. Le patron de X avait même liké le tweet d’un activiste d'extrême droite appelant à bannir l’organisme qui combat l'antisémitisme et le racisme. Lundi, Elon Musk a menacé de poursuivre l’ADL en diffamation après qu’elle a accusé Musk et Twitter d’antisémitisme.