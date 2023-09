Un vol Atlanta-Barcelone fait demi-tour à cause des problèmes intestinaux d'un passager

L'avion a ensuite été nettoyé et désinfecté de fond en comble y compris les moquettes qui ont été changées

Un avion Airbus A350 de la compagnie Delta Airlinesm effectuant la liaison Atlanta-Barcelonem a été contraint de faire demi-tour en raison d'un passager malade qui a eu la diarrhée dans tout l'avion, les pilotes évoquant un "risque sanitaire".

Après deux heures de vol, le pilote a contacté les contrôleurs aériens en urgence pour demander l’annulation du vol, et un retour à Atlanta. "C’est une question de risque sanitaire. (…) Nous avons un passager qui a eu la diarrhée tout au long du vol, ils veulent que nous revenions à Atlanta", lance-t-il à la radio, dans un enregistrement disponible sur LiveATC. com et relayé sur les réseaux sociaux. L'avion a ensuite été nettoyé et désinfecté de fond en comble y compris les moquettes qui ont été changées.

La compagnie aérienne s'est ensuite excusée auprès des passagers pour le désagrément. "Nos équipes ont travaillé aussi rapidement et sûrement que possible pour nettoyer complètement l’avion et amener nos clients à leur destination finale. Nous nous excusons sincèrement pour le retard et la gêne occasionnés", a déclaré un porte-parole de Delta. Les passagers ont ensuite pu reprendre un autre avion qui est arrivé en Catalogne aux alentours de 17 heures le lendemain.