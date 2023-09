“Une insulte aux millions de victimes de l’Holocauste”: l’UE fustige les propos de Mahmoud Abbas

Le dirigeant palestinien a de nouveau tenu des propos polémiques, affirmant notamment qu'Hitler n'avait pas tué les Juifs par antisémitisme

L’Union européenne a fermement condamné jeudi les propos du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Dans un communiqué, l’UE précise que le discours d’Abbas “contenait des remarques fausses et extrêmement trompeuses sur les Juifs et l’antisémitisme”. Et de rappeler que “de telles distorsions historiques sont incendiaires [et] font le jeu de ceux qui ne veulent pas d'une solution à deux États. Elles banalisent l’Holocauste et sont une insulte aux millions de victimes et à leurs familles”.

Le Consulat général de France à Jérusalem a également condamné les propos d’Abbas, dans un communiqué sur X (ex-Twitter), les qualifiant de “totalement inacceptables”.

L'envoyée spéciale du gouvernement américain pour combattre le racisme et l'antisémitisme, Deborah Lipstadt, a quant à elle déclaré sur la plateforme X (ex-Twitter) être "consternée par les propos haineux et antisémites tenus par le président Abbas lors d’une récente réunion du Fatah. Ce discours a calomnié le peuple juif, dénaturé l’Holocauste et dénaturé l’exode tragique des Juifs des pays arabes. "Je condamne ces déclarations et demande des excuses immédiates", a-t-elle rajouté.

"Hitler a tué les Juifs pour leur rôle social, pas par antisémitisme"

Le président de l'Autorité palestinienne a suscité la controverse dans un récent discours le 26 août, affirmant qu'Adolf Hitler avait massacré les Juifs en raison de leur "rôle social" en tant que prêteurs, et non à cause d'une hostilité envers le judaïsme. Il a également déclaré que les Juifs ashkénazes "ne sont pas des sémites.”

"La vérité que nous devons clarifier pour le monde est que les Juifs européens ne sont pas des sémites", a-t-il dit. Ces propos ont été relayés par l'Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI). Abbas a également remis en question la cause de la Shoah. "Il a été clairement expliqué que [les Européens] ont combattu [les Juifs] en raison de leur rôle social, et non de leur religion", a-t-il ajouté, citant même des auteurs comme Karl Marx pour appuyer son argument.

Ce n'est pas la première fois que Mahmoud Abbas tient des propos controversés sur les Juifs. L'année dernière, il a accusé Israël de commettre "50 Holocaustes", des propos condamnés par Israël, l'Allemagne et les États-Unis. Pour mémoire, le dirigeant palestinien, qui a étudié l'histoire dans sa jeunesse, a rédigé en 1983 un mémoire controversé sur le génocide des Juifs, dans lequel il prétend que “seulement” 890 000 Juifs ont été tués lors de la Shoah.