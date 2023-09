Les cancers chez les moins de 50 ans en hausse de 80 % sur les trois dernières décennies

Les cas précoces de maladie sont passés de 1,82 million en 1990 à 3,26 millions en 2019

Le nombre de personnes de moins de 50 ans touchées par le cancer a augmenté de 79,1 % sur les trois dernières décennies. Selon une étude publiée dans la rue médicale BMJ Oncology et portant sur 209 pays, les cas précoces de maladie sont ainsi passés de 1,82 million en 1990 à 3,26 millions en 2019. Les décès de patients dans la quarantaine, la trentaine ou moins ont quant à eux augmenté de 27,7 %.

Les cancers présentant les taux de mortalité les plus élevés sont ceux du sein, de la trachée, du poumon et de l'intestin. Si les médecins mettent en avant la hausse de l'espérance de vie, ainsi que les meilleures performances des outils de détection pour expliquer l'effrayante hausse de cancers chez les moins de 50 ans, de nombreux experts sont sceptiques. Notant que la maladie est également en augmentation fulgurante parmi les enfants et les adolescents, et que les cancers les plus fréquents (outre celui du sein) sont ceux qui échappent à la détection précoce, ces chercheurs pointent plutôt la dégradation de l'environnement, les modifications dans l'alimentation des bovins ainsi que l'explosion de la consommation de sucre pour expliquer ces chiffres.