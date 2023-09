Israël et l'OTAN vont renforcer leur coopération

"Je suis ici pour renouveler notre intérêt à tirer parti de l’extraordinaire sophistication technologique de votre grande nation", a dit Mircea Geoană

Benjamin Netanyahou a rencontré ce jeudi le secrétaire général adjoint de l'OTAN, Mircea Geoană, à Jérusalem. Lors de cette entrevue, le Premier ministre israélien a exprimé sa volonté d'œuvrer pour l'élargissement de la coopération entre Israël et l'OTAN, notamment en travaillant à éradiquer les menaces régionales, à commencer par l'Iran.

"Je suis heureux de revoir mon vieil ami, le secrétaire général adjoint de l'OTAN. Nous entretenons d'excellentes relations avec l'OTAN et une excellente coopération, et j'ai hâte de les élargir encore davantage. Nous avons de grandes opportunités pour la paix dans notre région, mais nous sommes également confrontés à de grands défis, principalement de la part de l'Iran", a souligné le chef du gouvernement.

De son côté, Mircea Geoană a déclaré que son déplacement à Jérusalem "visait à marquer le nouveau départ d'une coopération solide entre l'OTAN et l'État d'Israël". Il a également évoqué les menaces que représentent l'Iran, la Corée du Nord et la Russie pour la sécurité de l'Europe et du Moyen-Orient, et a enfin souligné l'intérêt de l'Alliance transatlantique pour les technologies de pointe développées par l'Etat hébreu.

"Je suis ici pour renouveler notre intérêt à tirer parti de l’extraordinaire sophistication technologique de votre grande nation. Je dirige la question de l'innovation au sein de l'OTAN et, grâce au nouveau partenariat que nous sommes sur le point de lancer dans les semaines à venir, je sais que nous porterons notre partenariat à un niveau supérieur", a-t-il dit, ajoutant : "C'est un privilège pour moi d'être en Israël, un pays que nous apprécions, chérissons et avec lequel nous espérons travailler encore plus étroitement."