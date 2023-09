Kanye West évoque sa rencontre avec le diable dans une nouvelle chanson intitulée "Israel"

En mars dernier, le rappeur controversé a surpris ses abonnés sur Instagram avec un message déclarant qu'il "aime à nouveau les Juifs"

Kanye West, lâché par ses sponsors depuis des mois en raison de ses propos antisémites, a publié mercredi une nouvelle chanson intitulée "Israel", dans laquelle il raconte sa rencontre avec le diable. Le rappeur, qui se fait désormais appeler professionnellement Ye, s'est associé à Al Be Back, qui a posté sur les réseaux sociaux un court extrait avec le couplet de Kanye. La chanson n'a pas de date de sortie, mais devrait être commercialisée bientôt dans le cadre du nouvel album d'Al Be Back intitulé "Dying Near a Charger".

"Dites-moi tout de suite, est-ce réel/ Vous parlez tous du diable, j'ai vu un gros plan/ Chaque nuit, j'aurais pu raconter tout ce qu'ils nous disaient/ Ils parlaient du style que j'ai dit n*** Moïse/ Ain "Personne ne pardonne à Hoover, mais nous sommes les plus proches", rappe Kanye dans le clip promotionnel, faisant référence à Larry Houver, le fondateur du gang de rue de Chicago, les Gangster Disciples, qui purge actuellement six peines de prison à perpétuité.

https://twitter.com/i/web/status/1699250595054735539 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

En 2022, les dérapages de la star - notamment épinglée pour des propos à caractère antisémite - lui ont coûté cher en termes de contrats commerciaux.

Adidas avait été contraint en octobre de mettre fin à sa juteuse collaboration avec le rappeur américain, avec lequel la marque aux trois bandes produisait les baskets à succès Yeezy. Depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, il a licencié des milliers d'employés et considérablement réduit la modération des contenus.

En juillet, le compte Twitter (désormais "X") de Kanye a été rétabli après huit mois de suspension pour antisémitisme. Plus tôt en mars, le rappeur avait surpris ses abonnés sur Instagram avec un message déclarant qu’il « aime à nouveau les Juifs ».