Anne Hidalgo retire la médaille Grand Vermeil de Paris à Mahmoud Abbas

“Les propos que vous avez tenus sont contraires à nos valeurs universelles et à la vérité historique de la Shoah”

Mahmoud Abbas ne pourra plus se prévaloir de la médaille Grand Vermeil de Paris, plus haute distinction de la capitale. C’est ce qu’a annoncé la Maire de Paris, Anne Hidalgo, dans un communiqué publié jeudi soir. Cette décision intervient après les propos négationnistes du dirigeant palestinien, qui avait affirmé, notamment, qu'Hitler n'avait pas tué les Juifs “par antisémitisme”. Le président de l'Autorité palestinienne a suscité la controverse dans ce récent discours le 26 août, affirmant aussi qu'Adolf Hitler avait massacré les Juifs en raison de leur "rôle social" en tant que prêteurs, et non à cause d'une hostilité envers le judaïsme. Il avait également déclaré que les Juifs ashkénazes "ne sont pas des sémites.”

Dans son communiqué, la maire de Paris condamne “avec la plus grande fermeté” les propos d’Abbas et s’adresse au dirigeant palestinien : “Vous avez récemment justifié l’extermination des Juifs d’Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, avec une volonté manifeste de nier le génocide dont les populations juives d’Europe ont été victimes de la part du régime nazi et de ses alliés". Hidalgo précise également que “la Shoah fait partie de l’histoire de Paris. Dans notre ville, durant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes de confession juive ont été raflés, déportés puis exterminés dans les camps de la mort”.

Et le communiqué de confirmer que la médaille Grand Vermeil de Paris, la plus haute distinction de la ville de Paris, lui sera désormais retirée. Une annonce qui a été saluée sur les réseaux sociaux, notamment par le Grand rabbin de France Haïm Korsia ainsi que par Yonathan Arfi, le Président du CRIF.

Joint plus tôt dans la soirée par l’équipe des GGMO d’i24NEWS, le Maire du XVIe arrondissement de Paris Francis Szpiner avait confirmé qu’il allait déposer un voeu afin que soit retirée la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris accordée en 2015 par Anne Hidalgo.

L’Union européenne, la France et l’envoyée spéciale des Etats-Unis contre l’antisémitisme Deborah Lipstadt ont fermement condamné, jeudi, les propos du président de l’Autorité palestinienne. Dans un communiqué, l’UE précise que le discours d’Abbas “contenait des remarques fausses et extrêmement trompeuses sur les Juifs et l’antisémitisme”. Et de rappeler que “de telles distorsions historiques sont incendiaires [et] font le jeu de ceux qui ne veulent pas d'une solution à deux États. Elles banalisent l’Holocauste et sont une insulte aux millions de victimes et à leurs familles”. Le Consulat général de France à Jérusalem a également condamné les propos d’Abbas, dans un communiqué sur X (ex-Twitter), les qualifiant de “totalement inacceptables”.

Ce n'est pas la première fois que Mahmoud Abbas tient des propos controversés sur les Juifs. L'année dernière, il a accusé Israël de commettre "50 Holocaustes", des propos condamnés par Israël, l'Allemagne et les États-Unis.