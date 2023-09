Les États-Unis fustigent l'accord de coopération cinématographique entre Israël et la Russie

L'accord de coopération cinématographique entre Israël et la Russie facilite la collaboration entre les réalisateurs des deux pays

L'administration Biden a exprimé sa désapprobation quant à la décision d'Israël de signer un accord de coopération avec la Russie dans le domaine de l'industrie cinématographique, selon le journaliste d'Axios Barak Ravid vendredi. Le porte-parole du département d'État a exprimé ses inquiétudes quant au financement présumé par le ministère russe de la Culture de la propagande antisémite en Ukraine, remettant en question le bien-fondé de la coopération officielle entre Israël et la Russie, en particulier avec des personnes telles que la ministre russe de la Culture, Olga Lyubimova, qui a fait l'objet de sanctions.

L'administration américaine a souligné ses réserves quant à la fiabilité de la Russie en tant qu'allié, mettant en avant l'histoire du Kremlin en matière de création et de diffusion de désinformation pour manipuler la perception du public concernant les actions de la Russie, en particulier en Ukraine. Cette critique intervient alors qu'Israël cherche à trouver un équilibre délicat entre le maintien des relations avec la Russie et l'Ukraine dans le cadre de leur conflit actuel.

L'accord de coopération cinématographique entre Israël et la Russie, qui a été officiellement signé par l'ambassadeur d'Israël en Russie, Alexander Ben Zvi, et la ministre Lyubimova, facilite la collaboration entre les réalisateurs des deux pays et leur donne accès à leurs archives respectives.

Bien que l'accord soit en préparation depuis 2009, il a attiré l'attention de l'administration Biden en raison des implications géopolitiques d'un engagement avec la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine.